as well as、and 一樣嗎？ 注意兩者詞性、用法的差別！

在寫作時,許多學生喜歡換個說法,用 as well as 來替代對等連接詞 and,雖然翻譯都是「和」,但真的可以隨意替換嗎?今天我們就來看一下兩者的差別還有 as well as 的用法吧!

and 為對等連接詞

大家應該都相當熟悉 and 的用法吧,and 可以連接前後兩個詞性相同的單字、片語或子句,舉些例子:

I like music and art.(我喜歡音樂和藝術。)

My brother and I are high school students.(我哥和我都是高中生。)

We were soaked and tired.(我們全身濕透又累壞了。)

My daughter can read and write.(我女兒能閱讀和寫字。)

I missed breakfast, and I’m starving!(我沒吃早餐,我快餓死了。)

as well as 為介係詞

要注意 as well as 是「介係詞」,意思和用法類似 in addition to「除…之外也;和」,使用上有幾點要注意。

◎ as well as 連接動詞時,後面動詞要改成動名詞

因為 as well as 為介係詞,所以後面的動詞要改成動名詞的形式,例如:

David Bowie played the guitar as well as singing.(David Bowie 除了唱歌也彈吉他。)

◎ as well as 連接兩個名詞時,整體會作為單數

如果我們用到 A and B,常常會把 A and B 當作複數,但如果是 A as well as B 的話,會視為單數名詞,來比較看看兩個例子:

Tony and Lisa love drinking wine.(Tony 和 Lisa 愛喝葡萄酒。)

Tony, as well as Lisa, loves drinking wine.(Tony 和 Lisa 一樣,喜歡喝酒。)

→ 注意這時候主詞為單數的 Tony,所以 loves 也要用單數形喔。

◎ as well as 表示「和...;並且...」時,不能連接兩個子句

這也是很多學生會犯的錯,雖然 and 可以連接兩個子句,但如果要表示「和...;而且...」時,不能用 as well as 連接。

I'm afraid our carefree days are gone, and they'll never come again.(很遺憾,我們無憂無慮的日子已經結束了,而且再也不會回來了。)

→ 注意這時候不能改成 as well as 喔。

除非 as well as 表示「和...一樣好」,這時候才能連接兩個子句,但要注意這時候意思和 and 完全不同喔,例如:

Elton John sings as well as he plays the piano.(Elton John 唱歌和彈鋼琴一樣好聽。)

大家有沒有搞清楚兩者的差別了呢?

