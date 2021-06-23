as well as、and 一樣嗎？ 注意兩者詞性、用法的差別！

在寫作時，許多學生喜歡換個說法，用 as well as 來替代對等連接詞 and，雖然翻譯都是「和」，但真的可以隨意替換嗎？今天我們就來看一下兩者的差別還有 as well as 的用法吧！

and 為對等連接詞

大家應該都相當熟悉 and 的用法吧，and 可以連接前後兩個詞性相同的單字、片語或子句，舉些例子：

I like music and art.（我喜歡音樂和藝術。）

My brother and I are high school students.（我哥和我都是高中生。）

We were soaked and tired.（我們全身濕透又累壞了。）

My daughter can read and write.（我女兒能閱讀和寫字。）

I missed breakfast, and I’m starving!（我沒吃早餐，我快餓死了。）

as well as 為介係詞

要注意 as well as 是「介係詞」，意思和用法類似 in addition to「除…之外也；和」，使用上有幾點要注意。

◎ as well as 連接動詞時，後面動詞要改成動名詞

因為 as well as 為介係詞，所以後面的動詞要改成動名詞的形式，例如：

David Bowie played the guitar as well as singing.（David Bowie 除了唱歌也彈吉他。）

◎ as well as 連接兩個名詞時，整體會作為單數

如果我們用到 A and B，常常會把 A and B 當作複數，但如果是 A as well as B 的話，會視為單數名詞，來比較看看兩個例子：

Tony and Lisa love drinking wine.（Tony 和 Lisa 愛喝葡萄酒。）

Tony, as well as Lisa, loves drinking wine.（Tony 和 Lisa 一樣，喜歡喝酒。）

→ 注意這時候主詞為單數的 Tony，所以 loves 也要用單數形喔。

◎ as well as 表示「和...；並且...」時，不能連接兩個子句

這也是很多學生會犯的錯，雖然 and 可以連接兩個子句，但如果要表示「和...；而且...」時，不能用 as well as 連接。

I'm afraid our carefree days are gone, and they'll never come again.（很遺憾，我們無憂無慮的日子已經結束了，而且再也不會回來了。）

→ 注意這時候不能改成 as well as 喔。

除非 as well as 表示「和...一樣好」，這時候才能連接兩個子句，但要注意這時候意思和 and 完全不同喔，例如：

Elton John sings as well as he plays the piano.（Elton John 唱歌和彈鋼琴一樣好聽。）

大家有沒有搞清楚兩者的差別了呢？

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