文化是門好生意！台中文化局推10堂文創業師線上講座

新冠肺炎衝擊，許多產業「數位轉型」在即，台中市文化局6月25日起舉辦「站上巨人的肩膀：文創業師系列線上講座」，邀文創學者和業者分享影片製作及自媒體經營、了解社群與電商關係，也運用設計打造品牌價值力。10堂講座透過Google Meet免費視訊授課，精華影片也將分享在文化局小尖兵臉書粉專。

台中市文化局日前透過臉書「臺中文化小尖兵」舉辦「紓困4.0：文創產業線上直播說明會」，說明紓困方案並線上回覆民眾關心的補助資格與方案選擇等問題，單場吸引超過2000人觀看，凸顯數位說明會的觸擊率與便利性較實體說明會更高，儼然成為產業發展趨勢。

文化局長陳佳君表示，有了說明會的成功經驗，後續將接續舉辦一系列的數位課程，透過設計思考、策展學和斜槓思維，引進文創新視野，並協助業者運用社群、電商等數位行銷，在疫情時代化危機為轉機，更提升品牌價值。這10堂1講座透過Google Meet免費視訊授課，每堂課150人能一起同步線上上課。

首場講座6月25日邀請弘光科技大學文創系何宣霈助理教授，分享「自媒體時代養成術：手機短影片拍攝與剪輯」。

何宣霈指出，許多業者想要挑戰拍攝影片並上傳網路平台，以增加產品曝光度，卻擔心缺乏專業的攝影與剪輯設備而往往躊躇不前，其實只要善用手機也能拍攝製作出專業質感的影片。

何宣霈曾參與電影「賽德克巴萊」、「痞子英雄」等影片後製作與專案管理，將以自身的經驗分享如何透過創作吸睛短片，來提升業者數位行銷的實力。

文化局說，講師陣容堅強，課程還邀請國內體驗設計的先驅，也是地方創生推動的代表人物「林事務所」林承毅執行長；及「地表最潮股份有限公司」吳宗穎執行長，一起來分享文創經驗，讓文化真正成為一門「好生意」。

講座訊息和報名方式請上「台中文創」官方網站：www.open-taichung.com.tw或文化局臉書「臺中文化小尖兵」及「文創臺中」粉絲頁查詢，或電洽（04）2228-9111分機25106。 台中市文化局推出10堂文創業師線上講座，讓你站上巨人的肩膀。圖／台中市文化局提供 運用社群電商等數位行銷拓展市場，讓文化成為一門好生意。圖／台中市文化局提供

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