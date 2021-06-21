防疫不停學 Ai學霸超級抗疫祕笈不私藏！

圖／力宇教育 提供

防疫警戒第四級紅燈亮起！不僅臺灣，遠距學習在全球已經全面實施。防疫時期該如何不停止學習進度，更能安心有效的讓孩子學習並超前部屬？

各家學習平台聲浪起，為什麼唯有Ai學霸能夠最有效陪伴孩子遠端學習有成效？

同學只要利用自己最熟悉的數位環境，就可以輕鬆準備學校課程了。以數位學習平臺Ai學霸為例，同學利用Ai學霸的「學習行事曆」，平臺已經內建課程架構，只要再搭配學校進度便輕鬆安排自己的讀書計畫。對於較弱的學科建議多安排一點時間，或者排在精神狀態較佳的時候學習。

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再來看看專屬學習LEAD四步驟，

步驟1：Learn學習

除了白天聽老師線上教學課堂外，同學可利用Ai學霸的「教學影片」複習。這些影片的長度多在20分鐘以內，比較長的內容也有觀看紀錄的功能。就像我們那個年代會製作單字卡在搭車時背誦，同學也可利用這些零碎時間來觀看影片，加強複習學校上課時聽不懂的觀念。教學影片的內容都經過專業老師的條列整理，對照清楚的圖表，可幫助同學迅速掌握章節重點唷。

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步驟2：Exam測驗

看完影片後，每節還有「Exam測驗」，每次10題，搭配計時功能，同學立馬就可以知道自己的學習成效。英語還題題發音，加強聽力練習。如果10題花了很久的時間作答，同學就把課本拿出來，或者再聽一遍教學影片吧。

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步驟3：Ask發問

做完「Exam測驗」後，對於不了解或者錯題的部分，同學可以利用「Ask發問老師」提問，有老師在線上解答同學的疑惑。若同學能清楚敘述自己不懂的地方，更能達到觀念的釐清。有問題也有真人carry，再遠的距離都不怕。

步驟4：Diagnosis診斷

獨家「Diagnosis診斷」則能協助挑出同學的學習弱點，針對錯題的概念加強練習，不像以往我們只能悶著頭苦讀，卻不知道自己的弱點在哪裡。這個功能可改善讀書時間超長，讀書成效卻很低的情況。哪怕過多的線上課程，學校上完晚上還要上？！有了診斷分析，只要挑自己不會的地方加強，省時又省力。

製作專屬心智圖筆記

除了數位學習的方式外，筆記也是不可或缺的一塊，我們就來分享一下自己做筆記的方式。建議同學在完成每一小節的課程後，先以條列式的方式寫下小節重點。再以此為基礎，歸納整理全章的「關鍵字」，然後畫出每章的心智圖。繪圖能力佳者還可加上插圖，畢竟現在是一個「圖像化」時代，圖像能幫助記憶。

此外，同學間可互相觀摩心智圖的筆記，看看別人是如何抓出「關鍵字」，與自己有什麼不同，這樣更能精進同學製作筆記的功力。考試前，只要拿出自己的專屬筆記，在空白頁上默寫相關概念，記不太清楚的內容就對照課本，或回到Ai學霸加強練習，就可輕鬆面對考試囉。

學習方法有很多，最重要的是找出適合自己的方式，達到事半功倍的學習效果。如此一來，既能節省無謂的讀書時間，還能從事其他活動、拓展居家生活體驗唷！

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