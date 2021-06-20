疫情下獲邀 台灣參與國際合唱節線上音樂會

歐洲著名合唱音樂盛事匈牙利Cantemus國際合唱節（Cantemus International Choral Festival），將於中歐時間今日晚上7點（台灣時間6月21日凌晨1點）登場。台北愛樂室內合唱團和屏東希望兒童合唱團也獲邀代表台灣，與世界9國頂尖合唱團隊線上串連演出。

兩年一度的Cantemus國際合唱節，原應於去年舉辦第13屆，因疫情爆發被迫延期一年，今年疫情尚未完全解除，在改為舉行線上慈善音樂會，募得款項將捐助當地醫院協助抗疫。演出陣容除了匈牙利當地的Cantemus合唱團外，更集結全球9國的世界冠軍、頂尖合唱團，包含菲律賓、俄羅斯、日本、南韓、西班牙、南非、印尼、瑞典、台灣等。

台北愛樂室內合唱團和屏東希望兒童合唱團將代表台灣，加入這次的10國串連線上音樂會。過去兩團都曾至當地參與Cantemus國際合唱節，台北愛樂室內合唱團於2007年和2014年兩度獲邀演，屏東希望兒童合唱團則是在2016年參與演出。

台北愛樂音樂總監古育仲表示，Cantemus的兒童跟青少年合唱團拿過20多次的世界冠軍，是全球最頂尖的兒童和青年合唱團之一，而受邀的團隊也都是各地最優秀的合唱團。

此外，台北愛樂表示，每年定期於暑假舉辦的亞洲最大合唱節慶活動「台北國際合唱音樂節」以及「台北國際合唱大賽」，也因國內疫情升溫，今年將改於線上舉行，並計劃推出全新線上講座系列活動，相關資訊洽台北國際合唱音樂節官網 https://www.ticf.tw/ 。

●Cantemus國際合唱節： http://cantemusfestival.org.hu 台北愛樂室內合唱團。圖／台北愛樂提供

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