台大陳文成廣場15字碑文回歸 紀念抵抗國家暴力的勇者

台灣大學今年二月設立「陳文成事件紀念廣場」，台大校務會議今天表決通過學生代表提案，將在紀念廣場的矮牆上，設置說明文字「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」。但紀念廣場是否要設說明牌，以及說明牌上的文字內容，仍待後續討論。

陳文成是台大數學系校友，在美國拿到博士學位並投入民主運動，募款支持美麗島雜誌。他民國70年返台探親，被當時的警備總部約談，7月3日被發現陳屍於台灣大學研究生圖書館旁，被稱為「陳文成事件」。

台大今年2月啟用該紀念廣場，廣場上有一個以黑色大理石製成的立方體藝術作品「空」，但暫無任何文字敘述，廣場前方的「三一矮牆」，雖在開幕式時以珍珠板放上「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」，但開幕式後就被卸除，形同「有碑無文」，曾引起校內師生討論。

台大學生會今在校務會議中提案，希望在矮牆上設置說明文字「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」。會長楊子昂說明，紀念廣場目前沒有說明文字，民眾可能不知道在紀念什麼。另也提案設置說明牌，寫出陳文成的生平和事件本身、紀念廣場的由來、藝術設置等理念。

但在校務會議中，師生代表對立牌文字說明意見不一，有人認為文字有所侷限，若僅用文字敘述，就排除了其他表述的可能性。若「不立文字」，反而更能彰顯事件複雜性，凸顯台大追求學術獨立和思想自由的精神。

也有會議代表認為，陳文成維護的是台灣的民主自由，不希望學校立一個「威權狀態」下的字眼，台大本身要維護的也是民主自由，而且是學術自由，不能接受矮牆上寫出這麼極端的字眼。最後學生代表提案「停止討論」，獲壓倒性票數通過。

會議最後，針對草案在矮牆上設置說明性文字「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」進行線上投票，以74票同意、64票不同意，獲表決通過。

至於是否要在陳文成事件紀念廣場設置說明牌，與會人士歷經近兩小時的討論仍未有結論。最後有代表提出替代案，認為文字部分過於繁瑣，請同意交由校規小組就說明牌文字再做討論，該替代案以同意81、不同意42，獲表決通過。

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