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2支屏東形象影片有溫度 入圍西班牙觀光影像節

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府去年推出2支年度形象影片「where？」、「屏東，總是多一度」，充滿異國風情及主打台灣濃郁人情味的風格，讓人印象深刻。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府去年推出2支年度形象影片「where？」、「屏東，總是多一度」，充滿異國風情及主打台灣濃郁人情味的風格，讓人印象深刻。記者潘欣中／翻攝

屏東縣政府去年推出2支年度形象影片「where？」、「屏東，總是多一度」，充滿異國風情及主打台灣濃郁人情味的風格，讓人印象深刻，先後獲美國高峰創意大獎旅遊類銀獎和第3屆日本國際觀光影像節肯定，最近報名參加西班牙觀光影像節Terres Travel Festival，又獲得評審青睞雙雙入圍，提升屏東在國際旅遊市場的曝光度。

縣長潘孟安表示，在疫情三級警戒尚未解封之前，希望想出遊的民眾可以透過影片中的美景，稍稍解悶，也期盼疫情能早日趨緩，向全世界朋友展開雙臂歡迎，讓大家親身感受屏東「總是多一度」的濃厚人情味。

這二支影片中，「Where？」充滿異國風情、豐富色彩及動感魅力，每個畫面都彷彿置身國外，讓人忍不住驚呼「Where？」「這裡是屏東嗎？」，該支影片曾獲得美國高峰創意大獎旅遊類銀獎肯定。

「屏東，總是多一度」影片，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱參與拍攝，不論是自然生態、人情溫度、宗教信仰、到夜市玩彈珠台射飛鏢，都觸動觀眾味蕾與心弦，影片在第三屆日本國際觀光影像節獲獎。取殊榮。

縣府傳播暨國際事務處表示， 西班牙觀光影像節Terres Travel Festival在特雷斯德埃布雷地區最大的城市托爾托薩舉行，該地區的 35% 為 2 個自然公園，其自然遺產受到聯合國教科文組織生物圈保護區標籤的保護。影片如下。

屏東縣政府去年推出2支年度形象影片「where？」、「屏東，總是多一度」，充滿異國風情及主打台灣濃郁人情味的風格，讓人印象深刻。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府去年推出2支年度形象影片「where？」、「屏東，總是多一度」，充滿異國風情及主打台灣濃郁人情味的風格，讓人印象深刻。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府去年推出2支年度形象影片「where？」、「屏東，總是多一度」，充滿異國風情及主打台灣濃郁人情味的風格，讓人印象深刻。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣政府去年推出2支年度形象影片「where？」、「屏東，總是多一度」，充滿異國風情及主打台灣濃郁人情味的風格，讓人印象深刻。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府去年推出2支年度形象影片「where？」、「屏東，總是多一度」，充滿異國風情及主打台灣濃郁人情味的風格，讓人印象深刻。記者潘欣中／翻攝

屏東縣政府 疫情

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