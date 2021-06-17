快訊

三立「鄭知道了」8員工快篩結果出爐 鄭弘儀今晚照常主持

評／台山核電廠意外疑雲，對台灣有影響嗎？

台東縣文化處推線上說書 疫情宅在家聽書閱讀

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府文化處製播推出「閱讀宅一起、一起宅宅看書」網說書時間，邀請縣民疫情期間宅在家裡聽書閱讀。圖／台東縣政府文化處提供
台東縣政府文化處製播推出「閱讀宅一起、一起宅宅看書」網說書時間，邀請縣民疫情期間宅在家裡聽書閱讀。圖／台東縣政府文化處提供

全國三級警戒至6月28日，台東縣政府文化處製播推出「閱讀宅一起、一起宅宅看書」網說書時間，明天首播書單為嚴長壽新著作「我所嚮往的生活文明」。文化處表示，網說書在文化處FB線上播映。

文化處長鍾青柏說，說書人由台東文化青年觀察團副團長馨平擔任，藉由她對書本解讀和心得述說，讓大家跟著影片一起聽書閱讀，明天起每週五晚間9點，於文化處FB線上播映，邀請縣民宅在家裡聽書閱讀。

明天首播分享嚴長壽撰寫的「我所嚮往的生活文明」，書中提到因這次疫情危機，帶來了生活事物的停滯，他認為危機就是轉機，人的心不能停滯，這是一次厚實自己實力的機會，所剩的優勢仍可建立起生活的文明。

文化處表示，除了每週五夜晚說書時間外，並持續於每週六上午10點在文化處臉書粉絲團線上直播「親子共度週六好時光-童言童語線上同在一起」活動及週日線上說唱英語教學，陪著家長與小朋友一起宅在家學習。

台東 直播 疫情

延伸閱讀

楊乃文攜手新人王 「第三佈局」道愛恨執念

藝文展演線上看 屏東推「閱讀驚喜箱」在家防疫又療癒

屏東總圖推線上閱讀 在家閱讀充電 心靈也紓困

防疫在家心靈充電 屏東總圖推線上閱讀

相關新聞

影／老師講解COVID-19病毒篩檢、疫苗 時事互動遊戲挑戰你了解多少？

看完老師的講解影片後，你都學會了嗎? 現在就來用互動貼圖挑戰看看COVID-19的知識題吧!

從經典古籍神獸找靈感 大葉學生獲日本設計網站金賞

大葉大學多媒體數位內容學位學程大二生馬義程，從古籍山海經汲取靈感，把九頭鳳改造為搶救王朝的守護神「伊佛利特」，意象設計獲...

影／為什麼瑞典人 這麼愛管狀食物呢？

在台灣，我們平常可能會吃到的管狀食物大概就是煉乳、美乃滋...，好像就沒了XD。不過在瑞典，管狀食物可是隨處可見，來看看到底有哪些吧？

紐時賞析／美國大學生活因疫情縮水 失去很多收獲卻也意外不少

It was the year of college without the college experience.

紐時賞析／公路截斷遷徙路線 動物們如何安全穿越公路？

The engineers were used to building overpasses for vehicles,...

【生活英文】畢業季來了！一起學習畢業典禮、撥穗的英文吧

畢業季要到啦！小編知道今年因為疫情的關係，很多畢業典禮都改成線上舉行。但沒關係，相信這也會是你們很特別的回憶！今天，小編就要來介紹「畢業」的各種用法，一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。