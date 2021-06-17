台東縣文化處推線上說書 疫情宅在家聽書閱讀
全國三級警戒至6月28日，台東縣政府文化處製播推出「閱讀宅一起、一起宅宅看書」網說書時間，明天首播書單為嚴長壽新著作「我所嚮往的生活文明」。文化處表示，網說書在文化處FB線上播映。
文化處長鍾青柏說，說書人由台東文化青年觀察團副團長馨平擔任，藉由她對書本解讀和心得述說，讓大家跟著影片一起聽書閱讀，明天起每週五晚間9點，於文化處FB線上播映，邀請縣民宅在家裡聽書閱讀。
明天首播分享嚴長壽撰寫的「我所嚮往的生活文明」，書中提到因這次疫情危機，帶來了生活事物的停滯，他認為危機就是轉機，人的心不能停滯，這是一次厚實自己實力的機會，所剩的優勢仍可建立起生活的文明。
文化處表示，除了每週五夜晚說書時間外，並持續於每週六上午10點在文化處臉書粉絲團線上直播「親子共度週六好時光-童言童語線上同在一起」活動及週日線上說唱英語教學，陪著家長與小朋友一起宅在家學習。
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