抗疫宅家裡 4部荷蘭兒童電影線上免費看

防疫宅在家，荷蘭在台辦事處將從周五（11日）至隔周日（20日）推出為期10天的線上影展，帶來4部荷蘭兒童文學作品改編的電影，讓大小朋友在家免費闔家觀賞；同時，辦事處也和國家圖書館與公共電視合作，帶來導讀影片，希望支持台灣家長與孩子，共度遠距不停學的居家時光。

荷蘭在台辦事處代表譚敬南在影片用中文表示，台灣因應疫情停課後，荷辦立刻設法把更豐富的學習和娛樂內容帶給全台灣在家的學生和家長，也讓周末和晚上留在家裡的上班族有更多元的娛樂內容。

荷辦和多年來支持荷蘭兒童電影的「飛行國際」合作，挑選4部台灣觀眾最喜愛的荷蘭電影，架設平台，同時可以讓100個用戶登入在家免費觀看。

包括「荷家觀賞：荷蘭兒童線上影展」選出的「時光髮廊」（Kapsalon Romy）、《布拉姆的異想世界》 （Brammetje Baas）、「小狼童阿飛」（Dolfje Weerwolfje），和「我可能不會變瘦」（Dik Trom），都曾在國際影展獲獎。

譚敬南說，這些電影情節輕鬆，但也討論嚴肅的議題，包括照護失智老人、勇敢做自己、互相尊重」，能帶大家認識荷蘭文學和荷蘭社會；而台北荷蘭學校也把電影當教材，請學生在家觀影後發揮創意製作海報。

國家圖書館則邀請知名牙醫師作家李偉文擔任導讀大使，帶來4部電影的導讀影片和一篇綜合影評，引導大小朋友以寬廣的視角探索電影的內涵。

國圖館長曾淑賢說，荷蘭除了是歐洲的交通樞紐，也有「全世界排名幸福第一的孩子」，出產許多「很棒的兒童電影」；這次延續與荷辦去年12月在「台灣閱讀節」攜手推廣荷蘭繪本米飛兔的經驗，提供導讀影片參加這次活動，就是希望能讓大小讀者們獲得溫暖及安定的閱讀力量。

另外，主辦單位也鼓勵大小朋友針對活動的一部電影寫下100-300字的心得，由國圖依相關活動辦法與投稿順序，選出前30位頒發三個單位提供的紀念品，除了有各種實用文具，還有荷蘭青瓷紋小木鞋；詳情請參閱活動網址。

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