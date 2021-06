【口說英語充電站】What a fuss! 是什麼意思？

不知道大家身邊有沒有那種對什麼事都很激動,很容易大驚小怪的人呢?別擔心,今天小編就來教大家一個實用的單字,下次遇到類似的狀況時就可以使用囉!

fuss 是什麼意思?

◎ fuss(n.)緊張不安;大驚小怪;過分激動

fuss 最常見的意思就是當名詞「緊張不安;大驚小怪;過分激動」,指某人對於小事情特別激動或情緒化,通常可能包含憤怒、擔心或興奮等的情緒。

先來看個例句:

I don’t get what the fuss is about. The celebrity’s cheating scandal should be none of our business.(我不懂大家在激動什麼。那位明星的劈腿醜聞應該跟我們無關吧。)

There was a fuss among the students when the teacher announced the deadline for the final report.(當老師宣布期末報告的死線時,學生們便開始緊張不安。)

如果是口語一點的用法就有可能會聽到:

What a fuss! / Such a fuss!(真是大驚小怪!)

另外,這個字也常常會搭配動詞 make,寫成 make a fuss,或是要強調「因為某事緊張不安;大驚小怪」,就可以再加上介係詞 about / over,變成 make a fuss about / over something。

My mom made a fuss when I accidentally dropped some cookie crumbs on the table.(當我不小心把一些餅乾屑掉到桌上時,我媽就大驚小怪的。)

I don't understand why the boss is making a fuss over such a trifle.(我不懂為什麼老闆要對這種小事大驚小怪。)

最後再介紹一個片語 be a fuss about nothing,代表「無謂的大驚小怪、不必要的激動」,例如:

My parents sent me to the emergency room just because of a mild fever; it was a fuss about nothing.(我父母把我送到急診室就因為一個輕微的發燒;根本就是無謂的大驚小怪。)

◎ fuss(v.)過於煩惱,過度焦慮;過於關注

fuss 當動詞則是「過於煩惱,過度焦慮;過於關注」,指某人對於微不足道的小事過度關注、計較,以至於顯得太焦慮或煩惱。通常我們也會搭配介係詞 about / over 使用,變成 fuss about / over something。

Stop fussing over meaningless details; it won’t change anything.(不要再計較無意義的小細節了;它不會改變任何事情。)

You shouldn’t fuss so much about your appearance; I'm sure he will accept you for who you are.(你不應該過度在意你的外表;我相信他會接受最真實的你。)

fuss 還可以這樣用

◎ fuss 過分寵愛;體貼入微

fuss 這個字也可以拿來指對某人「過分寵愛;體貼入微」,如果當名詞的話就可以搭配介係詞 of / over,變成 make a fuss of / over someone「對某人關懷備至、體貼入微」。

The grandma often makes a fuss of her grandchildren; she gives them whatever they want.(那位奶奶經常對孫子們過分寵愛;他們想要什麼她都會給。)

如果是當動詞的話就會說 fuss over someone / something「過分寵愛;過分關注」。

Some parents worry too much and always fuss over their grown kids as if they were still little.(有些父母過度擔憂,總是寵溺成年的孩子,好像他們還很小一樣。)

學會以後就可以跟身邊總是大驚小怪的朋友說啦!

