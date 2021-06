影／遠端上課時老師斷線 小朋友們會有什麼爆笑的反應呢？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

現在全台灣疫情警戒第三級,許多學生都待在家裡遠端上課。遠端上課會不會遇到什麼問題呢?我們一起來看看這有趣的影片吧!

有沒有覺得天真無邪的小朋友的對話很可愛呢?影片中的小朋友說到要 behave「乖一點」,我們來看看這個字要怎麼用,順便學學相關的表達吧!

乖小孩

◎ behave (oneself)

影片中小孩子用到了 behave「守規矩、聽話」這個動詞,除了可以像影片一樣當不及物動詞使用,也能在後面加上 oneself 喔,例如:

Hey, kid! You need to learn to behave yourself.(嘿,小子!你得學會聽話。)

Listen, I want you three to behave yourselves while I’m away. Did you hear me?(聽好了,我不在的時候你們要好好聽話。聽到了沒?)

◎ be on (someone’s) best behavior

動詞 behave 的名詞是 behavior「行為」,我們也可以用 be on (someone’s) best behavior 這個片語來表示「守規矩、好好表現、拿出最好的一面」,舉個例子:

Haley just met her boyfriend’s parents for the first time so she was on her best behavior.(Haley 第一次和她男朋友的家長見面,所以她拿出了她最好的一面。)

◎ be a good boy / girl

要表示「守規矩、乖一點」,我們也可以用 be a good boy / girl「當個好孩子 / 好女孩」,例如:

Kate, we’re going to granny’s house this weekend. She’s old and grumpy. Please be a good girl for me, okay?(Kate,我們這週末要去奶奶家。她又老脾氣又不好。拜託妳乖一點好嗎?)

◎ conduct oneself well / properly

這個用法比較正式,conduct oneself 表示「(在公眾、正式場合)表現」,我們可以加上 well / properly 來表示「好好表現、舉止得宜」,例如:

Elizabeth knows how to conduct herself properly. She is the pride of our family.(Elizabeth 懂得舉止得宜。她是我們家的驕傲。)

壞小孩

◎ get into mischief

那如果小孩調皮的話該怎麼表達呢?我們可以用 mischief「惡作劇、搗蛋」這個字,英文常會說 get into mischief,表示「調皮搗蛋」。

Those senior students are always getting into mischief. They never grow up.(那些高年級的學生老是調皮搗蛋。真是永遠長不大。)

◎ be full of mischief

那我們也可以用 be full of mischief 來表達「喜歡惡作劇、老愛惡作劇」,例如:

When Lily was little, she was always full of mischief. She was such a nuisance to her parents and teachers!(Lily 小時候老愛惡作劇。她讓父母和老師都很頭痛!)

◎ naughty

那我們也可以簡單地用形容詞 naughty 來表示「頑皮的」,例如:

Oh dear, you've been a very naughty boy!(喔天啊!你真是個頑皮的男孩!)

同場加映

◎ When the cat's away, the mice will play.

那我們也來多學一個諺語,如果老師、大人不在時小孩子開始作亂、搗蛋的話,我們就可以說 When the cat's away, the mice will play. 字面上的意思是「當貓咪不在的時候,老鼠就跑出來玩了」,也就是說「沒人管的時候,人們就開始作亂、不遵守規則」。

A: Hey, everyone! We shouldn't mess around while the teacher went to the toilet.(嘿,各位!我們不該在老師去上廁所的時候胡鬧。)

B: What's wrong with it, eh? When the cat's away, the mice will play!(有什麼問題嗎?大人不在小孩就該作怪!)

如果大家有小孩或年紀較小的學生的話,不妨和小編分享一下吧!他們是乖小孩還是壞小孩呢?

延伸閱讀

1. 「小孩跟阿嬤解釋網路上的酷東西」- Cavalli Explains the Internet to His Grandma

2. 「【史奴比可愛小劇場】怒氣沖沖的 Sally 要哥哥幫她揍別的小孩?!」- Snoopy | Revenge is Sweetie

3. 【口說英語充電站】What a fuss! 是什麼意思?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】

商品推薦