大學未落實遠距報帳 學生助理月底恐領不到薪

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大教師指出校內報帳流程過時，讓學生助理在疫情期間無法準時領到薪資。本報資料照片
台大教師指出校內報帳流程過時，讓學生助理在疫情期間無法準時領到薪資。本報資料照片

受新冠肺炎疫情影響，國內不少大專落實遠距辦公。近日有大學教師表示，校內生擔任教學或研究助理，薪資要循實體流程、透過紙本文件核發，如今第三級警戒延到6月14日，校方暫停公文傳遞到警戒結束，學生5月份薪資無法準時到位。

台灣大學歷史系副教授許雅惠在臉書粉絲專頁「歷史學柑仔店」表示，助理薪資雖然已在線上系統登錄，但必須「印出紙本」、「黏貼用印」、「人工送件」之後才算完成，薪水才會入帳。

她說，這套流程和現行防疫措施相牴觸，沒有一道手續不需人員傳遞與接觸。在這傳染病蔓延的時刻，還得有人去學校跑報帳，才拿得到薪水，否則就只能一直拖欠著，或許這是學生們的生活費！趁著這次疫情，該好好檢討這套「紙本至上」的報帳流程了。

她表示台灣的報帳流程過時，「記得20多年前，我剛出道工作時就是這套系統，出國唸博士回來教了十年書，至今沒有太大變化。」

許雅惠曾在美國留學，她表示當地報帳簡便，可用手機App，彈指之間就處理完，完全不印紙本、不需黏貼、也不必親自送件，就像網路購物一樣。

她分享，當時美國大學系上幫她申請公務信用卡，教學與研究支出，都刷這張卡。刷卡完成後，帳單直接進入系統，報帳後由學校直接支付費用，不需自己代墊。報帳要檢附收據作憑證，一律以手機拍照上傳到系統，50美元以下直接報帳，不需收據。

許雅惠進一步說，更簡便的是，有些特約機構，如郵局、學校的簽約旅行社，會將電子收據直接匯入報帳系統，連拍照都省了，只要從帳戶把單據找出來即可。系統有電腦版與手機App版，報帳時填好經費項目、類別、用途，檢附收據電子檔後送出，系統便一層層往上傳遞。

政治大學法律系副教授劉宏恩在他的個人臉書分享，類似的報帳和核銷問題，是學術界、教育界、公務界是長期一直存在的問題。

他說，行政院主計處對於早已發文公告，希望各級機關能夠注意「友善經費報支」。問題是許多學校的行政人員幾十年來都習慣如此，絲毫沒想到該改變，即使法規辦法修改成有彈性似乎也沒有用。

劉宏恩分享，政大主計室和一些系所，是走得比其他很多學校前面的。以校外教師擔任論文口試委員為例，若委員已在政大留有匯款帳號，很多系所單位不會要求「每次」簽一張逼你說謊「我已經收到款項」的收據。

他說，有關此類事後匯款的出席費，行政人員只要拿「簽到表」等出席紀錄證明，就可以申請核銷，中央的會計／主計辦法根本沒有要求還必須簽一張逼人說謊「我已經收到款項」的收據。

立委王婉諭在她的臉書粉絲專頁直言「都什麼時候了，核銷還要實體跑流程？疫情當下，最該數位轉型的就是政府主計及會計制度！」即使現在各校都有線上系統可以製作報帳表單，但都還是要將表單列印下來，黏貼紙本收據之後，才能送件。

王婉諭說，她在協商時提出附帶決議，同時也發公文要求主計單位，應儘速改善相關措施，並且聽取各公務機關及大學的心聲，以及疫情期間希望降低實體接觸風險的期待，讓公務單位人員、校園的老師跟學生們能專心抗疫，別再因為僵化落後的規定，白白增加不必要的接觸風險。

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