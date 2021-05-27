【專業英文】用英文表達東方文化！「針灸」、「瓷器」怎麼說？

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相信前一陣子很多人都有看到《尚氣》的梗圖吧！（沒跟到的人可以 Google 看看 XD）那大家有沒有實際看過它的預告片呢？今天就跟著希平方，花兩分鐘來看看尚氣的世界觀吧！

看完預告片後，有沒有覺得跟以往的漫威電影很不一樣呢！是說，除了主角的名字叫做 Shang-Chi，非常具有東方色彩之外，他的爸爸叫做 Mandarin，其實就是「中文、國語」的意思，很酷吧！這就讓小編想到，其實英文中也有很多介紹東方文化的詞彙，今天就讓小編來介紹給大家！

Taoism

看到 -ism 的字根就知道跟「信仰、主義」相關了吧！Taoism 就是「道教」的意思，是很多華人家裡都會信奉的宗教。來看幾個例子：

Many Taiwanese people believe in Taoism. We worship our ancestors and Tudigong.（很多台灣人信奉道教。我們會祭拜祖先和土地公。）

I think Taoism and Transcendentalism somehow share the same views. For example, they both emphasize the idea of living in harmony with nature.（我覺得道教和超驗主義某個方面來說觀念很像。比如說，兩者都有強調與自然和諧共存的概念。）

Tai Chi

你沒看錯！這個字就是「太極、太極拳」的意思，如果要說「打太極拳」，動詞可以搭配 do 或者 practice 唷！一樣來看例句：

There are many old men and women doing Tai Chi at the park every morning.（每天早上，公園都會有很多老先生老太太在打太極拳。）

During the coronavirus pandemic, practicing Tai Chi or yoga at home is a good choice to boost physical and mental wellbeing.（在新冠肺炎疫情期間，在家打太極或做瑜珈是個提升身心靈健康的好方法。）

acupuncture

acu- 是來自於拉丁字根的「針」，而 puncture 則是「尖物刺出來的小洞」，所以 acupuncture 就是中醫的「針灸」啦～例如：

Dad suggests I try acupuncture or Chinese medicine to relieve my severe allergies.（我爸推薦我試試看針灸或中藥來緩解嚴重的過敏。）

It is said that acupuncture can assist pregnant women with labor.（據說針灸可以幫助懷孕的女性順產。）

而 acupuncturist 就是「針灸師」的意思唷，一樣來看例句：

Lee is a very good acupuncturist. I always fall asleep during treatment.（李是個很厲害的針灸師。我總是在治療途中睡著。）

china

你是不是覺得這個字太簡單，根本不用介紹呢？不不不～當 china 的字首沒有大寫時，指的是「瓷器、瓷製品」的意思喔！例如：

The bearded man sitting there has bid five million dollars for a china plate.（那個坐在那邊、留著鬍子的男性出價五百萬標下一個瓷盤。）

而 porcelain 的意思一樣也可以指「瓷器」，例如：

Mandy’s mom gave her a fine collection of Wedgwood porcelain as dowry.（Mandy 的媽媽給 Mandy 一整套精緻的 Wedgwood 瓷器作為嫁妝。）

chop chop

最後小編要來介紹個實用的片語。chop chop 是從廣東話傳進英文的，意思是「趕快、快一點」，也就是我們常說的 Hurry up! 或者 Come on! 例如：

Chop chop! Or you’ll be late for school again.（快一點！不然你上學又要遲到了。）

Chop chop and finish your meal! Do not use your phone while eating.（快點吃飯！不要邊吃邊滑手機。）

看完今天的專欄後，有沒有覺得學到一些很酷炫的字呢？想學更多外來語，也可以去看看我們之前寫過的專欄唷～

延伸閱讀

1. 英文也有外來語！英文『風水、颱風』聽得來好像中文？

2. 來點法式浪漫！學會這些詞彙讓你魅力加分

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

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