【專業英文】用英文表達東方文化！「針灸」、「瓷器」怎麼說？

相信前一陣子很多人都有看到《尚氣》的梗圖吧!(沒跟到的人可以 Google 看看 XD)那大家有沒有實際看過它的預告片呢?今天就跟著希平方,花兩分鐘來看看尚氣的世界觀吧!

看完預告片後,有沒有覺得跟以往的漫威電影很不一樣呢!是說,除了主角的名字叫做 Shang-Chi,非常具有東方色彩之外,他的爸爸叫做 Mandarin,其實就是「中文、國語」的意思,很酷吧!這就讓小編想到,其實英文中也有很多介紹東方文化的詞彙,今天就讓小編來介紹給大家!

Taoism

看到 -ism 的字根就知道跟「信仰、主義」相關了吧!Taoism 就是「道教」的意思,是很多華人家裡都會信奉的宗教。來看幾個例子:

Many Taiwanese people believe in Taoism. We worship our ancestors and Tudigong.(很多台灣人信奉道教。我們會祭拜祖先和土地公。)

I think Taoism and Transcendentalism somehow share the same views. For example, they both emphasize the idea of living in harmony with nature.(我覺得道教和超驗主義某個方面來說觀念很像。比如說,兩者都有強調與自然和諧共存的概念。)

Tai Chi

你沒看錯!這個字就是「太極、太極拳」的意思,如果要說「打太極拳」,動詞可以搭配 do 或者 practice 唷!一樣來看例句:

There are many old men and women doing Tai Chi at the park every morning.(每天早上,公園都會有很多老先生老太太在打太極拳。)

During the coronavirus pandemic, practicing Tai Chi or yoga at home is a good choice to boost physical and mental wellbeing.(在新冠肺炎疫情期間,在家打太極或做瑜珈是個提升身心靈健康的好方法。)

acupuncture

acu- 是來自於拉丁字根的「針」,而 puncture 則是「尖物刺出來的小洞」,所以 acupuncture 就是中醫的「針灸」啦~例如:

Dad suggests I try acupuncture or Chinese medicine to relieve my severe allergies.(我爸推薦我試試看針灸或中藥來緩解嚴重的過敏。)

It is said that acupuncture can assist pregnant women with labor.(據說針灸可以幫助懷孕的女性順產。)

而 acupuncturist 就是「針灸師」的意思唷,一樣來看例句:

Lee is a very good acupuncturist. I always fall asleep during treatment.(李是個很厲害的針灸師。我總是在治療途中睡著。)

china

你是不是覺得這個字太簡單,根本不用介紹呢?不不不~當 china 的字首沒有大寫時,指的是「瓷器、瓷製品」的意思喔!例如:

The bearded man sitting there has bid five million dollars for a china plate.(那個坐在那邊、留著鬍子的男性出價五百萬標下一個瓷盤。)

而 porcelain 的意思一樣也可以指「瓷器」,例如:

Mandy’s mom gave her a fine collection of Wedgwood porcelain as dowry.(Mandy 的媽媽給 Mandy 一整套精緻的 Wedgwood 瓷器作為嫁妝。)

chop chop

最後小編要來介紹個實用的片語。chop chop 是從廣東話傳進英文的,意思是「趕快、快一點」,也就是我們常說的 Hurry up! 或者 Come on! 例如:

Chop chop! Or you’ll be late for school again.(快一點!不然你上學又要遲到了。)

Chop chop and finish your meal! Do not use your phone while eating.(快點吃飯!不要邊吃邊滑手機。)

看完今天的專欄後,有沒有覺得學到一些很酷炫的字呢?想學更多外來語,也可以去看看我們之前寫過的專欄唷~

