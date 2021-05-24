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台南應用科大攜手日商漫畫公司 招收學生前往實習就業

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南應用科大日商漫畫公司合作，招收學生前往實習就業。圖／校方提供
台南應用科大日商漫畫公司合作，招收學生前往實習就業。圖／校方提供

台南應用科大於今天與日商COLT公司簽約結盟，合作學生實習、產學合作、培育人才及產業升級。校方表示為遵守防疫規範，使用網路連線方式由校長黃宗成與COLT代表人大野光司簽約結盟，預計招收10位學生人才，於北九州市該公司實習訓練及工作接案。

COLT從事漫畫製作企劃、昭和復古POP設計、YouTube影像及動畫廣告製作、舉辦活動、TOKIWA創漫畫企劃工作室，承接許多知名作品包括橫山光輝知名大長篇漫畫「三國志」彩色連載電子化出版、北九州市下水道100周年紀念「銀河鉄道999」人孔蓋設計等多元漫畫與社區營造；代表人大野光司認為漫畫有許多的可能性，除了漫畫雜誌上面看到的商業漫畫，社會上有許多需要漫畫來傳達人與人的交流，透過在地生活與產業的連結，企劃出漫畫的新可能。新世代漫畫家需要的並非只是面對稿紙，將創作融入在地文化和以大眾化漫畫發展才是更需要具備的能量。

南應大表示，漫畫系四年前創系參考日本20多所大學漫畫高等教育，造就了目前全台唯一專攻漫畫大學科系；以培育職業漫畫家為教育目標，除了培育具備精熟的繪製技術以及編排引人入勝的人才，也培養能夠吸收大量資料並組織成故事的能力的人才；必須兼具宣傳、策畫能力，漫畫系課程因而不斷修正因應業界結構改變，讓學生知悉漫畫製作過程，並以日韓市場為就業與實習目標。亦設立跨系共同必修與微學分課程，讓各系學生以自身專業能力共同製作作品，例如漫畫系學生與藝術學院、設計學院等協同創作遊戲、戲劇、動畫、條漫與動態漫畫，讓學生們能增強跨界合作的能力。

台南應用科大日商漫畫公司合作，招收學生前往實習就業。圖／校方提供
台南應用科大日商漫畫公司合作，招收學生前往實習就業。圖／校方提供

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