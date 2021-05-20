不是增加科目、綜合各種能力 而是培養孩子成某一領域的頂尖大人

除了非認知能力之外，另一項在諸位家長間大受矚目的，應該是文部省主導推動的「多樣化教育」吧。

「從劃一式教育轉換為多樣化教育。」

在這樣的口號下，政府正在重新評估教育方案，以便培育適應未來商業環境的人才。小學的電腦程式課就是其中一例。現今社會勞動人口不斷減少，全球化浪潮洶湧來襲，對日本產業界而言，培養附加價值高的人才乃是當務之急。

但是，現在日本正在推動的「多樣化教育」似乎有些偏離當初的目的，不再是「脫離劃一式的教育」，而是「增加科目，培養具有多面向能力的人才」。

「多樣化教育」已成為世界的主流，它著眼於孩子本身具備的多樣化特性，對孩子施予最適合他的教育，藉此培養多樣化的人才，因此他們重視孩子的個性與作風，並不是把孩子養成綜合各種能力的百貨公司。

在學校中所有學科都能拿滿分的孩子鳳毛麟角，同樣的，把學到的知識全都能運用自如的孩子也是寥寥可數。從充滿好奇心的孩子身上奪走了時間和自主性，最後所有的學習變成半吊子，孩子們也太可憐了。

例如，麴町中學自二○一八年度起，電腦程式社請到了在微軟參與教育版Minecraft（麥塊）開發的國際程式設計師鵜飼佑擔任顧問，認真從事軟體開發。

圖／聯經出版提供

總社位在麴町中學附近的雅虎網站也全力協助我們，提供總社的一部分作為我們活動的場所。因此，由於我們與各種企業的人士有直接合作的機會，也成為孩子們寶貴的經驗。

如今在社會上飛黃騰達的大人，各自都在某個領域中出類拔萃。

只要有過一次出類拔萃的經驗，在過程中學到的成長經歷和成功經驗，在走向其他道路時也幫得上忙。我總是說「越狹窄越廣大，越擴大越狹窄」。出了社會的大人對此深有所感，但是卻經常強迫孩子做這做那。要成為頂尖必須挪出很多時間，為了挪出時間，就必須決定「要割捨的事」。

【本文節錄自《啟動自主學習力：沒有段考、導師和功課的學校，如何造就未來最需要的人才》，聯經出版，工藤勇一／著，未經同意禁止轉載。】

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