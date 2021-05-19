專注事物成為孩子個人嗜好 如何提醒沉迷打電動的孩子？

「孩子們滿腦子都是電玩或是YouTube，就算了解它與學習有關，但是放任他玩下去，做父母的還是會擔心，會不會有不良的影響。」

家長們經常來諮詢這個問題。雖然尊重孩子的個性、興趣和喜好，但是家裡若是沒有規矩，也許會出現無法收拾的場面。

依我的想法，基本上上了國中之後，只要教孩子管理時間的概念與做法，他就能夠自己多方測試，決定規則，只是，孩子未必都有自制力，而且小學以下的孩子在某種程度上，還是需要父母導回正軌。

不過即使這種狀況下，最好也避免父母單方面決定規矩，強制孩子執行。

我一再提到，要求孩子對父母言聽計從，會漸漸剝奪孩子養成自律性和自主性的機會，也會產生反抗父母的風險。

最好的解決方法，是設置一個親子對話的時機。然後，父母可以提出幾個條件，採取讓孩子選擇的形式。這才是重點。

設置對話時機，父母一方面表現出傾聽孩子希求的姿態，同時即使該規則最終還是反映父母的意思，但卻是由孩子自己決定。「父母命令這麼做」與「自己決定這麼做」，孩子的接受度完全不同。

父母的兩難 專注雖好，但是只用在打電玩上也OK？

動畫、偶像、模型、程式、電玩……

孩子會迷上什麼，我們不知道，就算是大人無法理解的事物，只要孩子可以迷上什麼，都是幸福的事。而且，專注於某件事，只不過是「剛好在那個時機迷上了」，父母不用過度操心。

但是，如果專注的事物成為孩子固定的個人嗜好，狀態持續很久的話，那麼，也許就可以對時間的分配方法給他建議。

例如，家長覺得孩子每天關在房間裡看漫畫，「社會價值」等於零。但喜愛歷史的孩子也會做同樣的事，他們每天在圖書館讀艱深的書，看起來好像在用功，但其實他本人只是享受閱讀冷僻知識的樂趣，與動漫阿宅一樣，都是沉迷在興趣的世界。

當然，把這些當成嗜好，著迷其中，並沒有問題。

但是，我們是不是可以教孩子，所有的知識與技巧，在傳授給別人的那一刻，就會變化成「有意義的事物」、「發揮價值的事物」呢？例如，讓孩子多多體驗「把喜愛的動漫在推特上分享後，大家都好喜歡」的感受也很重要。因為，孩子若能從小累積自己對世上有所價值貢獻的感覺，會影響到以後出社會時，積極向外部活動的態度，總而言之就是自主性。

而且，向他人或社會發出訊息，必然會得到回饋。主動式學習就是這麼回事。一旦有回饋，學習的深度便會改變。

得到肯定的回饋，會轉化為自信，想要增加更多知識。即使反應與自己的目的不同，但有可能轉念想到「也許是表達方式不對」、「也許是自己理解得太淺薄」而開始試圖做各種嘗試。不管哪一種，這些都是孩子決定把它視為固定嗜好時想不到的結果。

孩子性格內向，專注其中時，大人可以為他扭轉現況，創造對外接觸的機會，因為父母的立場，應該最容易創造這種機會。

當然，只是聊些浮面的話時，沒有必要勉強深入那個領域，不懂的時候就問，也是一種很棒的回饋。

「這看起來好像很有趣，你能說明給我聽嗎？」聽完孩子的話後，再說：

「原來如此，爸爸以為是這種感覺，你認為呢？」

用這種方式會比起單純點頭，給孩子更多回饋。

這種時候若能用語言說出孩子沒有察覺到的價值（他的拿手部分或過程），那就更為理想。

如果是使用網路來發出資訊的話，必須思考自己是在何處、向誰、用什麼方式發出訊息。如果是作品的話，在Instagram上傳照片也行。網路上會出現反應，即使對一人世界專注的某件事，只有一個人點「讚」也無妨。得到反應，就會把意識轉向他人，從此之後，在享受個人嗜好時，也都會在意識到「發訊」下思考和蒐集資訊。

【本文節錄自《啟動自主學習力：沒有段考、導師和功課的學校，如何造就未來最需要的人才》，聯經出版，工藤勇一／著，未經同意禁止轉載。】

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