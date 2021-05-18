全國採遠距教學恐當機 教師建議準備B計畫

今天是雙北市高中以下學校全部採行遠距教學的第一天，教學系統「酷課雲」、「學習吧」因使用人數過多而大當機，明天起全國採遠距，教師擔憂必「當」無疑。長期投入數位教學的教師建議各縣市落實分流，避免所有學生同時上線，減緩網路負荷；教師一定要規畫備案，別只仰賴單一系統。

台南市樹林國小資訊教師楊易霖分享，多數教學系統都無法應付大量上線人潮，據他所知，台灣解決系統當機的方法是在主機上多加幾個中央處理器（CPU），日本另有做法，該國關閉系統中耗費較大網路流量的功能，雖然減少可使用的系統功能，但讓更多師生順利上線。

台北市今天緊急採行分流上線，每一行政區的學生只能在特定時段登入。長期投入數位教學的雲林線成功國小教師張哲剛說，這是目前最可行的方式，因為酷課雲採非同步教學，所有人不一定要擠在同一時段上網。他認為今天當機事件是一警訊，教師若只熟悉一套教學系統，遇到當機時很難應變。

投入遠距教學逾十年的文藻外語大學教師林翠雲也說，教師一定要有「B計畫」，若酷課雲登不進去，可改用Google Meet開視訊教室；同步直播教學行不通，可先以非同步方式進行教學。

我國中小學第一次採行大規模遠距教學，也讓設備不足問題浮上台面。張哲剛說，一家若有多名小孩停課，但家中只有一台電腦，就會設備不足。政府曾對此盤點可用設備量，但真的遇到大規模停課時，他也不確定是否夠用。

國小低年級學生也不適合遠距學習，張哲剛指出，國小低年級學童專注時間低、還不太會用數位設備，遠距學習要有家長陪同。

楊易霖任教於偏鄉，他說偏鄉家庭的網路設在爸媽的手機上，小孩平時只有晚上能上網，若遇到白天停課，會陷入無網路可用的窘境，沒辦法參與同步直播教學。

楊易霖說，硬體設備有其限制，建議教師放寬「自學」的定義，除了教孩子上網上課，也可引導孩子自行取得學習資源，設計自己的課表，這也是所謂的「停課不停學」。

美國受嚴重疫情影響逾一年，「紐約時報」多篇報導提醒教師關注遠距教學下的弱勢生。紐時報導指出，遠距教學期間，學生缺勤率創新高，黑人、拉丁裔和低收入學生缺席率尤高，他們在閱讀的表現急速下滑。

美國許多州的學校採混合課程，安排學生分組到校，一部分上實體課，其餘從遠端學習，確保學習成效。一名華盛頓特區教師利用課餘時間拜訪那些不上線上課的學生，協助他們添購書桌、建立上網技能。

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