【看時事學英文（下）】蓋茲27年婚姻畫下句點 分居、贍養費、監護權英文怎麼說？
上一篇專欄介紹了表達「離婚」的各種用法，如果還沒閱讀的可以先去看看喔！今天，小編要繼續來介紹，談到「離婚」時會出現的各種單字，一起來看看吧！
跟「離婚」有關的單字
◎ separate（夫妻）分居
separate 當動詞時可以表示「（夫妻）分居」。雖然有些文章會將這個字直接跟「離婚」畫上等號，但其實 separate 不一定代表已經離婚了喔！還是要看上下文才能更精確地去判斷。
My parents separated when I was in elementary school, but they still haven’t got divorced yet.（我父母在我小學時就分居了，但他們到現在都還沒離婚。）
◎ divorce agreement / settlement 離婚同意書
離婚的時候雙方通常都會簽「離婚同意書」，而在正式的用語中就是 divorce agreement 或是 divorce settlement。如果要說「簽」離婚同意書，只要搭配動詞 sign「簽署，簽字」就可以了。
Her husband agrees to sign the divorce agreement on condition that he receives full custody of their child.（她老公同意簽署離婚協議書，但條件是他要得到小孩的完全監護權。）
當然，大家可能有在電影或影集中聽過 divorce papers，這種是屬於比較口語的用法，也可以使用喔！
◎ alimony 贍養費，生活費
alimony 就是離婚後法院判決一方支付給另一方的「贍養費，生活費」，是屬於比較正式的用法，而在一些報章雜誌或節目中可能會比較常聽到 spousal support。這個用法比較簡單易懂，因為 spousal 就是「與配偶有關的」，所以合在一起 spousal support 就是「贍養費」啦！
By court order, Mandy’s husband is forced to pay her alimony for the rest of his life.（根據法院命令，Mandy 的老公這輩子都必須支付她贍養費。）
◎ custody 監護權
custody 除了可以指犯人等候法庭審判期間的「監禁，拘留」，也可以代表父母離異時孩子的「監護權」。
因為「監護權」通常都是由法院判決，所以如果要說「將某人的監護權判給某人」，就會搭配動詞 award「判給，裁定」/ grant「同意，准予」/ give「給予」，寫成 award / grant / give custody of someone to someone。
The court awarded / granted / gave custody of the twins to the mother.（法院將雙胞胎的監護權判給了母親。）
而對於得到監護權的人來說，英文上就會用 get「得到；獲得」/ receive「得到；收到」這兩個動詞來搭配，寫成 get / receive custody of someone「得到某人的監護權」。
The man finally got / received custody of his child after months of fighting in a family law court.（在家事法院歷經數個月的爭取後，那位男子終於得到孩子的監護權。）
如果要再更仔細區分的話，還有以下幾種用法：
● full custody / sole custody 單獨監護權
● joint custody 共同監護權
離婚的議題真的好複雜啊！希望大家都可以學起來喔！
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