【看時事學英文（上）】比爾蓋茲27年婚姻畫下句點 來學學表達「離婚」的各種用法！

相信各位看到新聞的時候應該跟小編一樣震驚吧！27年的婚姻就這樣畫上句點，實在是令人非常難過，但也只能祝福他們了。今天小編就要來教大家，表達「離婚」的各種用法，一起來看看吧！

「離婚」的各種用法

「離婚」的單字就是大家常見的：divorce，但是其實這個字有很多不同的用法喔！讓我們繼續看下去！

◎ divorce（n.）離婚

divorce 當名詞的時候就是「離婚」的意思，通常會搭配動詞 get，寫成 get a divorce，代表某人要離婚或是已經離婚了。

Bill and Melinda Gates decided to get a divorce after 27 years of marriage.（比爾蓋茲夫婦在結婚 27 年後決定要離婚了。）

The couple agreed that getting a divorce would be the best option for their child.（這對夫妻同意離婚對孩子來說會是最好的選項。）

如果是比較正式一點的用法，就可以搭配動詞 file「提出（訴訟）」，寫成 file for divorce，代表「提出離婚申請 / 訴訟」。

Sick of her husband’s constant verbal abuse, the woman finally filed for divorce.（受夠老公經常性的言語暴力，這名女子終於提出了離婚申請。）

◎ divorce（v.）（與…）離婚

divorce 當動詞的時候是「（與…）離婚」，這個字可以當作及物動詞也可以當作不及物動詞來使用。當及物動詞時，後面通常會加上「人」，寫成 divorce someone「與…離婚」。

The wealthy man divorced his wife and married a young model right away.（那位富有的男子與妻子離婚，並馬上娶了一位嫩模。）

當不及物動詞時，則可以直接說：

To everyone’s surprise, the model couple divorced after only three months of marriage.（令大家意外的是，這對模範夫婦只結婚三個月就離婚了。）

另外，在一般口語的用法中，也可以用「get + 過去分詞」來表示被動，所以 get divorced 就是「離婚」的意思。

Being separated for five years, they finally got divorced.（在分居五年後，他們終於離婚了。）

如果是要表示一個人「離婚的狀態」，就會用 be divorced，例如：

The couple is divorced.（這對夫妻離婚了。）

或是：

They have been divorced for nearly 20 years.（他們已經離婚將近 20 年了。）

◎ divorced（adj.）離婚的，離異的

最後，這個字當形容詞的時候則是 divorced「離婚的，離異的」。

The divorced father had to take on the responsibility of raising two children.（這位離婚的父親必須擔起撫養兩個小孩的責任。）

「離婚」還可以這樣說

◎ split up 分手；斷絕關係；離婚

除了常見的 divorce 之外，我們也可以用 split up 這個片語來代表「離婚」。但要特別注意，這個字在表示各種關係時意思比較廣泛，通常也可以拿來形容情侶之間「分手」或兩人之間「斷絕關係」。

Linda split up with her boyfriend after discovering that he had been secretly cheating on her with her best friend.（在 Linda 發現男友背著她與閨密偷情後，就跟他分手了。）

今天就先介紹到這裡，敬請期待我們下期的專欄喔！

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