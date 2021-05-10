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橄欖樹下文創 5月14日起舉行「銀和瓷的相遇」英國銀壺展

聯合報 / 記者高凌雲
橄欖樹下展出近300年西洋銀壺藝術演變，將銀壺的世代傳承和發展，鋪陳在一個寬廣的東西方文化交融的歷史背景之中。圖片來源/橄欖樹下
橄欖樹下展出近300年西洋銀壺藝術演變，將銀壺的世代傳承和發展，鋪陳在一個寬廣的東西方文化交融的歷史背景之中。圖片來源/橄欖樹下

橄欖樹下文創公司5月14日至7月16日舉辦「銀和瓷的相遇」展覽，這是透過英國骨董銀壺、中國清代青花瓷、以及日本伊萬里瓷的演變， 展開了一段東西方藝術相會，造就了顛峰輝煌的18世紀的文化傳奇。

這個非常少有的歐洲骨董銀器展覽，以英國18世紀銀壺的崛起為脈絡，西歐上流社會對古老東方文化崇拜，當時帶來巨大商機，貴族迷上東方中國的茶和瓷器文化，從葡萄牙開始，荷蘭阿姆斯特丹，英國倫敦，中國茶的百年傳播，促成西方銀器與東方瓷器，融合出特有的英國喝茶的沙龍儀式。

16世紀大航海時代，開啟歐洲貴族和商人對於東方世界的好奇和文化崇拜，航海技術的進步，帶動貿易將茶葉與瓷器輸入歐洲。

自英國女王安妮年代開始，英國最早出現的第一代銀壺，無不揣摩著中國古老紫砂壺造型，圓梨型的銀壺外表與紫砂壺極為相似，凸顯出英國人對於東方茶的愛戀。

英王喬治一世、喬治二世，從法國流亡倫敦以及歐洲各地的頂尖新教徒胡戈諾派的銀匠，將法蘭西的巴洛克，洛可可美學發揮到極致，手工銀壺工藝達到巔峰，對於茶葉和咖啡，巧克力的愛戀，更顯現在各種形式極致的華麗銀壺上。

隨著工業革命的興起，發明了可以壓製薄銀板的機器，銀壺製造出現了半手工半機械化的轉變，比較輕薄的銀器和銀壺出現，有了量產的可能。

隨著英國殖民地擴大，更多白銀帶回英國，從喬治三世後期到維多利亞時期，銀壺從玲瓏雅緻演變成風格多樣，有新古典方式推崇，直線塊面的亞當風格，也有圓潤，簡潔造型的近代風格，更醒目而典型代表殖民年代巔峰的是型態炫耀，體積碩大的維多利亞女王風格銀壺，混合了洛可可藝術的元素，和英國18世紀中後期興起的花草植物紋飾，壺型巨大而裝飾富麗，乃至花紋繁複，奢華而誇張。

橄欖樹下展出近300年西洋銀壺藝術演變，將銀壺的世代傳承和發展，鋪陳在一個寬廣的東西方文化交融的歷史背景之中。橄欖樹下在台北市中山區敬業一路128巷10號1樓，展覽時間每日11時到18時。防疫期間，歡迎預約參觀。

從英國女王安妮年代開始，英國最早出現的銀壺揣摩著中國古老紫砂壺造型，圓梨型的銀壺外表與紫砂壺極為相似，凸顯英國人對於東方茶的愛戀。圖片來源/橄欖樹下
從英國女王安妮年代開始，英國最早出現的銀壺揣摩著中國古老紫砂壺造型，圓梨型的銀壺外表與紫砂壺極為相似，凸顯英國人對於東方茶的愛戀。圖片來源/橄欖樹下


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