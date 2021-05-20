寫作教室／審題之亮眼取材 出奇制勝的引用與舉例

精準審題對考生而言是應考時的首要大事，若無法在面對題目時就取得先機，將和高分失之交臂。如何在題目中奪得先機？首要明白主題方向，再進一步提升文章的層次性。在文中可針對用字遣詞的精鍊度、出奇制勝的引用與舉例、立體鮮明的修辭運用加以詮釋主題，提升文章的亮眼。

●用字遣詞的精鍊度

若在寫文章時落入「我手寫我口」的口語化情境中，將使文字變得平淡無奇，因此在下筆前就該慎思用字遣詞的強度與層次性，方能提升文章的力道與強度。以會考108學年度「青銀共居」主題為例，我們可從題本四張圖片了解各種世代的立場與思維，常見學生分析情境時會出現「有好也有壞」一詞，倘若我們可以把闡述的文句：「我們可以瞭解青銀共居的好處與壞處」、「和銀髮族居住有好也有壞……」改成「每件事的面向都是一體兩面，所謂水能載舟亦能覆舟，在青銀共居中也能……」讓論述時能在文句上呈現鏗鏘有力的強度。

●出奇制勝的引用與舉例

寫文引用時若未進一步思索，就易落於八股的窠臼，千篇一律的引用或舉例會使得閱讀者感到了無新意，也看出資訊內容無法與時俱進。像是提到和銀髮族共居，不要只單寫「家有一老如有一寶」、「薑是老的辣」這類語句，若要提到老人珍貴睿智與對銀髮族的尊敬，可以擴及古羅馬哲學家西塞羅所言：「老年人猶如歷史和戲劇，可供我們參考。」又或者是戴維．德克爾：「對老年人的尊敬是自然和正常的，尊敬不僅表現於口頭上，而且應體現於實際中。」比起平淡無奇的引用，少見的佳句更易在一般文章中脫穎而出。

●立體鮮明的修辭運用

寫作時間緊迫，若在試程中無法立即想出曾經閱讀過的名言佳句，那麼巧妙的利用修辭法，就是很好的解套方式，例如：可以利用譬喻法取代引用法，當要引用「坐而言不如起而行」時，也可以轉化成「一隻小小的麻雀，總在森林中到處訴說偉大的夢想，總幻想著能向大海盡頭飛去，就像一隻為了御風而生的信天翁般，那樣漂流天際！不過，嬌小的麻雀最後被無憂森林馴化後，始終未曾踏上冒險的征途… …」

完整梳理主題脈絡，加上洗鍊的文字加以說明，文章呈現的樣貌將可跳脫過往對寫作既定了無趣味的框架，無論是論說或抒情，將使文章深刻雋永。（本文同時見刊《聯合報》教育版）

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