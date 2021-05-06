大鵬灣「造物手」好厲害 抱回雙項國際設計大獎
屏東大鵬灣國家風景區3月完成的鵬村濕地裝置藝術「造物手」，設計師藉雕塑和浮雕的手工創作，營造巨人正在打造大地萬物與生命的畫面和感覺，不僅成為新拍照打卡秘境，繼4月中榮獲美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）雕塑設計銀獎，再獲2021年義大利設計大獎（A' Design Award and Competition）肯定，讓台灣濕地藝術躍上國際舞台。
鵬管處說，景觀美學融入觀光場域是潮流和趨勢，這次規畫將過去為軍事營區的鵬村濕地打造為旅遊新秘境，將藝術裝置與環境、觀光、生活融為一體呈現，喜獲得雙項國際大獎肯定，讓台灣濕地藝術被更多人看見；鵬村濕地位於台17線上，距離國道3林邊交流道僅2公里，可規畫半日自行車遊，前往濕地、濱灣碼頭、鵬灣跨海大橋賞夕陽、吹海風，享受濱灣生活風情。
陳昱良設以「大地孕母」為創作方向，以當地沿海一帶曾為母系社會的馬卡道原住民族群為發想，設定傳說故事來延伸設計，為融入環境氛圍和故事情節，挑選素雅、細緻又帶有粗曠色澤的水泥砂漿作主材料，將半抽象的人形裝置設置於3公尺深的水池，藉由雕塑和浮雕的手感創作，營造巨人正在打造大地萬物與生命的畫面，透過身體、動作、散發的氣質來表現地方故事，供觀看者劇情式的想像空間。
鵬管處長陳煜川說，裝置藝術委託陳昱良、有村藝術團隊設計執行，作品融合環境景觀並帶出地方文史故事，串聯水、樹林、天空共構自然和諧的景色，使濕地的寧靜氛圍和民眾產生共鳴；鵬管處近年將台灣及在地原生紅樹林引進濕地營造具備滯洪、淨化水質及生物多樣性的生態濕地公園，因歷史背景及位置環境下，鵬村濕地較少人為干擾，鳥飛回來了、魚游回來了，正如「大地孕母」從無到有創造大地萬物。
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