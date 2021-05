大鵬灣「造物手」好厲害 抱回雙項國際設計大獎

有時候差一個字,意思就差了十萬八千里!前幾天有一個同學提問: 老師您好,He is being polite. 是什麼意思?為什麼不講 He is polite. 就好呢?中間的 being 有什麼功能? 這是個非常好的問題唷!你知道答案嗎?

2021-05-06 13:18