【口說英語充電站】Been there. 是什麼意思？

前幾天小編的同事在抱怨時,有這麼一個對話:

A: You know what? Kristina took credit for my idea in the pitch meeting this morning. “Feminists' views on dating apps” is my idea. Mine! How could she do that?(你知道嗎?Kristina 在今天早上的選題會上搶我功勞。「女性主義者對約會軟體的看法」是我的點子。我的!她怎麼可以那樣做?)

B: Been there. Last time she stole my idea and said she worked the whole weekend on it. Such a b***h.(_____。她上次偷我的點子,還說那是她整個週末的心血。真的超賤。)

A: Not her first time, huh? I think we should tell the editor about it.(她不是第一次了,對吧?我覺得我們應該要跟編輯說。)

雖然大部分的內容都聽懂了,但是同事 B 說的 Been there. 是什麼意思?聰明的你可以幫苦惱的小編翻譯一下嗎?

Been there. 是什麼意思?

你也不知道嗎?沒關係,小編找來專業的老師來替大家講解囉!

我們都知道 been 是 be 動詞的過去分詞。而這句話原本應該是:I've been there. 也就是用現在完成式來表示「我到過那裡」,衍伸的意思就是「我有過(那樣的經驗)」。

這句話在口語中很實用唷!當你想表達你也經歷過同樣的事情、深有同感時,就可以用 Been there. 來附和對方。我們再來看一組情境,熟悉一下:

A: What’s wrong? You look upset.(怎麼了?你看起來很不高興。)

B: Ugh. My computer is broken. What’s worse, I forgot to back up my project. Now I have to start over.(唉。我電腦壞了。更糟的是,我忘記備份我的專案。現在我得重寫了。)

A: Been there. It really sucks.(我也有過。那真是太糟了。)

◎ I've been there.

除了表示同感之外,I’ve been there. 也可以傳達不耐煩的語氣,有點像是「我也有過,你不必多說」的口吻。比如你身邊一直有一個「好為人師」的人,你就可以說:

O—okay! I've been there. I don’t need you to teach me how to do it.(可--可以了!我知道啦。我不用你教我怎麼做事好嗎。)

◎ We’ve all been there.

而主詞換成 we 時,則更有包容的口吻,We have all been there. 表示「每個人都有過這樣的經驗」。例如:

It’s no big deal to fail an exam; we’ve all been there.(一次考試不及格不會怎樣啦;我們都有過啊。)

◎ Been there, done that.

最後則是這組慣用語,意思一樣是「我也有過」,只是用重複、類似的字詞來更強調擁有一模一樣的經驗。例如:

A: It’s hard to ask the boss for a raise. I’m so nervous now.(開口要求老闆加薪真的好難。我現在好緊張。)

B: Yeah. Been there, done that.(對啊。我也是過來人,我懂。)

今天教的片語也很實用吧!喜歡口說系列的朋友也別忘了多多支持唷~我們下次見!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】