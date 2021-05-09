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【口說英語充電站】Been there. 是什麼意思？

聯合新聞網 / 希平方

前幾天小編的同事在抱怨時，有這麼一個對話：

A: You know what? Kristina took credit for my idea in the pitch meeting this morning. “Feminists' views on dating apps” is my idea. Mine! How could she do that?（你知道嗎？Kristina 在今天早上的選題會上搶我功勞。「女性主義者對約會軟體的看法」是我的點子。我的！她怎麼可以那樣做？）

B: Been there. Last time she stole my idea and said she worked the whole weekend on it. Such a b***h.（_____。她上次偷我的點子，還說那是她整個週末的心血。真的超賤。）

A: Not her first time, huh? I think we should tell the editor about it.（她不是第一次了，對吧？我覺得我們應該要跟編輯說。）

雖然大部分的內容都聽懂了，但是同事 B 說的 Been there. 是什麼意思？聰明的你可以幫苦惱的小編翻譯一下嗎？

Been there. 是什麼意思？

你也不知道嗎？沒關係，小編找來專業的老師來替大家講解囉！

我們都知道 been 是 be 動詞的過去分詞。而這句話原本應該是：I've been there. 也就是用現在完成式來表示「我到過那裡」，衍伸的意思就是「我有過（那樣的經驗）」。

這句話在口語中很實用唷！當你想表達你也經歷過同樣的事情、深有同感時，就可以用 Been there. 來附和對方。我們再來看一組情境，熟悉一下：

A: What’s wrong? You look upset.（怎麼了？你看起來很不高興。）

B: Ugh. My computer is broken. What’s worse, I forgot to back up my project. Now I have to start over.（唉。我電腦壞了。更糟的是，我忘記備份我的專案。現在我得重寫了。）

A: Been there. It really sucks.（我也有過。那真是太糟了。）

◎ I've been there.

除了表示同感之外，I’ve been there. 也可以傳達不耐煩的語氣，有點像是「我也有過，你不必多說」的口吻。比如你身邊一直有一個「好為人師」的人，你就可以說：

O—okay! I've been there. I don’t need you to teach me how to do it.（可－－可以了！我知道啦。我不用你教我怎麼做事好嗎。）

◎ We’ve all been there.

而主詞換成 we 時，則更有包容的口吻，We have all been there. 表示「每個人都有過這樣的經驗」。例如：

It’s no big deal to fail an exam; we’ve all been there.（一次考試不及格不會怎樣啦；我們都有過啊。）

◎ Been there, done that.

最後則是這組慣用語，意思一樣是「我也有過」，只是用重複、類似的字詞來更強調擁有一模一樣的經驗。例如：

A: It’s hard to ask the boss for a raise. I’m so nervous now.（開口要求老闆加薪真的好難。我現在好緊張。）

B: Yeah. Been there, done that.（對啊。我也是過來人，我懂。）

今天教的片語也很實用吧！喜歡口說系列的朋友也別忘了多多支持唷～我們下次見！

延伸閱讀

1. 【口說英語充電站】That's it. 原來有這麼多意思？

2. 【口說英語充電站】No means no. 是什麼意思？

3. 【口說英語充電站】朋友叫你『Don't rub it in.』是什麼意思？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】


女性主義 希平方

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