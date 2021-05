【老師救救我】He is polite. 和 He is just being polite. 這兩句話意思差在哪？

有時候差一個字,意思就差了十萬八千里!前幾天有一個同學提問:

老師您好,He is being polite. 是什麼意思?為什麼不講 He is polite. 就好呢?中間的 being 有什麼功能?

這是個非常好的問題唷!你知道答案嗎?

多一個 being 差在哪?

大家都知道簡單式可以用來表達真理、事實,那麼在描述人時,就是在講這個人的「個性、性格」。相對地,「be 動詞 + being」的句型則是用進行式來強調「該狀態正在發生」。是不是有點籠統?沒關係,來看幾組例子吧:

Jess is mean.(Jess 很刻薄。)

→表示 Jess 這個人個性就是很刻薄、常常做一些很刻薄的事情。

Jess is being mean.(Jess 現在這樣很刻薄。)

→表示 Jess 現在當下處於「很刻薄」的狀態。這是在針對目前 Jess 做的事評論,但她平時為人可能不是如此。

The kid is restless.(那個小孩坐不住。)

→指的是那個小孩平時就會動來動去。

The kid is being restless today.(那個小孩今天很躁動欸。)

→指的是那個小孩今天的狀態,但平常是不是這樣,就不得而知了。

I am lazy.(我很懶惰。)

→描述的是個性懶散。

I am being lazy.(我現在很懶。)

→意思是我現在懶得做事、想耍廢。

being polite 的意思

經過前面一番的解釋後,相信大家都有了解這兩個句型之間的差異啦。那我們回到最初討論的句子:

He is polite.(他很有禮貌。)

He is being polite.(他在客套啦。)

→字面上是「他現在處在有禮貌的狀態」,換言之,就是在講客氣話、客套的意思。

小試身手

請大家根據中文翻譯和英文的前後文,選擇較為通順的選項。

(1) Kelly 今天早上很失禮欸。她怎麼了?

Kelly was (rude / being rude) this morning. What happened to her?

(2) Steven 很粗心大意。他出門時總是不把門關起來。

Steven is (careless / being careless). He often leaves the door open when he goes out.

詳解

(1) being rude →關鍵在於 this morning 以及後面的問句,代表 Kelly 平常可能不是沒禮貌的人。

(2) careless →關鍵在於後面的舉例,表示他這個人個性很粗線條。

你答對了嗎?最後幫大家整理一下:使用簡單式時,是在針對人做評論;使用進行式時,則是在針對事情、當下的狀態做評論唷。大家都了解了嗎~

延伸閱讀

1. 【老師救救我】do you know 和did you know 的差別

2. 【老師救救我】都是保險,『insurance』和『coverage』差在哪呢?

3. 【老師救救我】都跟治療有關,heal、cure、treat 這三個字怎麼分?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】