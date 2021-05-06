【老師救救我】He is polite. 和 He is just being polite. 這兩句話意思差在哪？

有時候差一個字，意思就差了十萬八千里！前幾天有一個同學提問：

老師您好，He is being polite. 是什麼意思？為什麼不講 He is polite. 就好呢？中間的 being 有什麼功能？

這是個非常好的問題唷！你知道答案嗎？

多一個 being 差在哪？

大家都知道簡單式可以用來表達真理、事實，那麼在描述人時，就是在講這個人的「個性、性格」。相對地，「be 動詞 + being」的句型則是用進行式來強調「該狀態正在發生」。是不是有點籠統？沒關係，來看幾組例子吧：

Jess is mean.（Jess 很刻薄。）

→表示 Jess 這個人個性就是很刻薄、常常做一些很刻薄的事情。

Jess is being mean.（Jess 現在這樣很刻薄。）

→表示 Jess 現在當下處於「很刻薄」的狀態。這是在針對目前 Jess 做的事評論，但她平時為人可能不是如此。

The kid is restless.（那個小孩坐不住。）

→指的是那個小孩平時就會動來動去。

The kid is being restless today.（那個小孩今天很躁動欸。）

→指的是那個小孩今天的狀態，但平常是不是這樣，就不得而知了。

I am lazy.（我很懶惰。）

→描述的是個性懶散。

I am being lazy.（我現在很懶。）

→意思是我現在懶得做事、想耍廢。

being polite 的意思

經過前面一番的解釋後，相信大家都有了解這兩個句型之間的差異啦。那我們回到最初討論的句子：

He is polite.（他很有禮貌。）

He is being polite.（他在客套啦。）

→字面上是「他現在處在有禮貌的狀態」，換言之，就是在講客氣話、客套的意思。

小試身手

請大家根據中文翻譯和英文的前後文，選擇較為通順的選項。

(1) Kelly 今天早上很失禮欸。她怎麼了？

Kelly was (rude / being rude) this morning. What happened to her?

(2) Steven 很粗心大意。他出門時總是不把門關起來。

Steven is (careless / being careless). He often leaves the door open when he goes out.

詳解

(1) being rude →關鍵在於 this morning 以及後面的問句，代表 Kelly 平常可能不是沒禮貌的人。

(2) careless →關鍵在於後面的舉例，表示他這個人個性很粗線條。

你答對了嗎？最後幫大家整理一下：使用簡單式時，是在針對人做評論；使用進行式時，則是在針對事情、當下的狀態做評論唷。大家都了解了嗎～

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