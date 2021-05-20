寫作教室／文章讀來單調、乏味、失去焦點 同義詞彙與動詞重複的抽換

批閱同學們的作文，常會發現文章中出現不少重複的詞彙與句子，從而使得文章讀來單調、乏味、失去焦點。除了可以常見的譬喻、摹寫、轉化等修辭來改進之外，亦可以透過聯想來增加詞彙量，以及運用不同動詞來達成多層次的美感效果。審題時，可先將題目中的關鍵詞圈出，列出三到五個近義詞，使之成為詞彙庫。對於作文常見的主題，如：時間、夢想、情感、人生、成長、選擇、挫折等，平時即可先做好相關的整理。以「時間」為例，其近義詞有「歲月、流光、時序、韶光、世代、季節」等，與其搭配的動詞有「遞嬗、邁向、流轉、奔瀉、推移、輪轉」等，如此配合起來，至少有六組的詞句可供使用。

除了詞面的替換，動詞的挑選亦十分重要。若能夠用得精準、巧妙，則頗有畫龍點睛的效果。以「父親為我剪下一朵玫瑰」為例，若改為「父親為我鉸下一朵玫瑰」，兩者雖都是用剪刀鉸剪他物之意，然後者因其陌生化，也較「剪」字更具形象，故反而會給予讀者新奇的審美感受。又如「風吹拂人」，若將「吹拂」改為具擬人性質的「摩娑」與「輕繞」，使之成為「摩娑我的顏面，輕繞我的肩腰」，則文句將更加生動、活潑。

若以常用的動詞「看」字為例，與之近似的單詞即有「瞧、瞅、視、觀、盼、睞、望、瞻、暸、矚、眺……」，複詞則有「瞻望、放眼、極目、仰目、舉目、凝睇……」，這些都比單純的「看到、遠望」來的好。若說辭彙有雅俗，則「安頓」(六級分)會比「安放」(五級分)、「放」(四級分)佳；「裨益」(六級分)會比「助益」(五級分)、「好處」(四級分) 佳；「數落」(六級分)會比「責備」(五級分)、「罵」(四級分) 佳；「容顏」(六級分)會比「臉龐」(五級分)、「臉」(四級分) 佳。

這些詞彙不少都是求學過程中曾經學習過的，同學們應妥善整理，並運用在作文中，為文句增加豐富性，也能使文章讀來更典雅。（本文同時見刊《聯合報》教育版）

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