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尋找不在中的存在 塩田千春「顫動的靈魂」北美館開展

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
塩田千春(中)與台北市長柯文哲、北美館館長王俊傑合影。記者陳宛茜／攝影
塩田千春(中)與台北市長柯文哲、北美館館長王俊傑合影。記者陳宛茜／攝影

走進北美館「塩田千春：顫動的靈魂」展場，黑色的絲線密密交織，像一個巨大的繭包覆鋼琴、椅子，那些絲線彷彿在時空中無限延伸，碰觸到觀眾內心的最底層。這是塩田千春9歲時看到的遭火焚的鋼琴，焦黑卻美麗，「有些事物深深沉入我的心底，無論多麼努力嘗試，也難以物質或語言的形式捕捉其樣貌。它們卻是沒有形體的存在，一如靈魂」。終其一生，塩田想用手中的絲線，捕捉那些沒有形體的靈魂。

「塩田千春：顫動的靈魂」昨起於北美館展出，該展2019年於東京森美術館展出時轟動一時，成為當年日本最受歡迎的展覽。塩田為了此展不畏14天隔離檢疫親自飛來台北布展，她表示，每個展場每件作品都是獨一無二，她會根據展場的空間與觀眾的反應重新設計，「如果觀眾沒有進入展場，我不會覺得我的作品活著」，每件作品都必須等待觀眾一起完成。

塩田千春1972年生於日本大阪，現居柏林。她1996年前往歐洲發展，深受行為藝術先驅瑪莉娜．阿布拉莫維奇啟發。塩田活躍於各大美術館及畫廊，更是2015年威尼斯雙年展日本館的代表藝術家，至今總共參與了300場以上的展演活動。

柏林圍牆倒塌後，塩田千春來到東柏林，走進無數廢棄的房子，「我仍能感覺到從前住在那裏的人們的存在，建築物也依舊呼吸著。」這些房子的窗戶就像眼睛，她帶走2000個窗戶，用來構築自己的作品「內與外」。「我想讓經過此一作品的人，無法分辨哪些是內，那些是外，我想看到這些夾縫的感覺。」這種夾縫中的感覺既是塩田身為日本人在柏林生活的異鄉人感覺，也是柏林圍牆給她的感覺。塩田放了把椅子，讓人們坐在這裡，感受每扇窗代表的人類歷史和故事。

2017年塩田準備此展時得知癌症復發，讓她更關注靈魂與身體、生與死的命題。作品「外在化的身體」以紅色網狀牛皮連結攤放的手腳青銅鑄模，藉此與身體對話，表達身心碎裂的束縛感。錄像作品「關於靈魂」中，藝術家詢問一群德國學童：「靈魂是什麼？靈魂在哪裡？是什麼顏色？動物是否有靈魂？人死後靈魂是否會消逝？」等問題，思索存在的奧義。

舊椅子、老窗子、舊行李，塩田千春的作品充滿了老東西。「物品擁有自己的生命、記憶和故事」，她收集各種舊物，認為創作是「編織它們的故事和回憶」，尋找「不在中的存在」。絲線成為她的畫筆，將這些老物件與觀眾連結起來，像時間又像纏繞的繭。

在「不確定的旅程」中，糾纏交織的紅線表現人與人之間錯綜複雜的關係狀態，映照出藝術家內心世界；「集聚──找尋目的地」以紅線懸置空中、吊起數百個老舊行李箱在空間靜靜搖晃，讓人們懷想這些行李箱的舊主人，是抱著什麼希望遠走他方？ 一艘艘懸吊半空中、以白線細密纏繞的船列所組成的「去向何方？」導引觀者踏上探索自我靈魂的路途。

●北美館特別為本展規劃數場為不同年齡層設計的創作工作坊，活動詳情及報名資訊敬請鎖定北美館官網。展覽專屬網頁： https://reurl.cc/dVb13V

「不確定的旅程」中，糾纏交織的紅線表現人與人之間錯綜複雜的關係狀態，映照出藝術家內心世界。記者陳宛茜／攝影
「不確定的旅程」中，糾纏交織的紅線表現人與人之間錯綜複雜的關係狀態，映照出藝術家內心世界。記者陳宛茜／攝影
「塩田千春：顫動的靈魂」是2019年日本最受歡迎的展覽。記者陳宛茜／攝影
「塩田千春：顫動的靈魂」是2019年日本最受歡迎的展覽。記者陳宛茜／攝影
「集聚──找尋目的地」以紅線懸置空中、吊起數百個老舊行李箱在空間靜靜搖晃，讓人們懷想這些行李箱的舊主人，是抱著什麼希望遠走他方？記者陳宛茜／攝影
「集聚──找尋目的地」以紅線懸置空中、吊起數百個老舊行李箱在空間靜靜搖晃，讓人們懷想這些行李箱的舊主人，是抱著什麼希望遠走他方？記者陳宛茜／攝影
塩田千春用兩千個東柏林的老窗戶，用來構築作品「內與外」。記者陳宛茜／攝影
塩田千春用兩千個東柏林的老窗戶，用來構築作品「內與外」。記者陳宛茜／攝影
「集聚──找尋目的地」以紅線懸置空中、吊起數百個老舊行李箱在空間靜靜搖晃，讓人們懷想這些行李箱的舊主人，是抱著什麼希望遠走他方？記者陳宛茜／攝影
「集聚──找尋目的地」以紅線懸置空中、吊起數百個老舊行李箱在空間靜靜搖晃，讓人們懷想這些行李箱的舊主人，是抱著什麼希望遠走他方？記者陳宛茜／攝影
作品「靜默中」，塩田千春重現九歲時的回憶場景。記者陳宛茜／攝影
作品「靜默中」，塩田千春重現九歲時的回憶場景。記者陳宛茜／攝影

柏林 日本

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