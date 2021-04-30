如何成為哈佛裡的1％？比起努力跟才能，遮蔽「你不行」的聲音才是關鍵

摘要 1.黑鑽定律是一組邁向成功的公式。「遮蔽社會給你的負面信號」再「深入挖掘自己的才能」，成功機率就會大大提高。 2.密西根大學研究發現，比起努力與才能，「信號」更為重要。一個人通往成功的道路，必須要勇敢遮蔽那些「你不行」的聲音。 3.在哈佛大學，有一個哈佛前1％學生組成的「黑鑽」社團，他們便是只專注眼前唯一目標，最後成功進軍華爾街、投資空前成功。

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什麼是「黑鑽定律」？（Black Diamond law）

黑鑽定律是一個成功學公式，由「遮蔽信號」及「深入理解」這兩項因素組成。它指的是，想要走向成功，首先要學會「遮蔽社會給你的負面信號」，驅逐那些總是認為你無法卓越的聲音；下一步則要「深入挖掘自己的才能」，專注於你最有興趣的領域，直到撥雲見日。

此定律稱作黑鑽的原因，在於哈佛大學有一群菁英中的菁英，他們成立一個名為「黑鑽」（Black Diamond Capital Investors）的投資研究社團，他們以進軍華爾街為絕對目標。

「黑鑽定律」給管理者的啟示

密西根大學研究團隊發現，比起努力與才能，「信號」更為重要。一個人通向成功的道路，必須要勇敢遮蔽那些「你不行」的聲音。

密西根大學教授托馬斯．卡爾（Carl Thomas）在2005年執行一項研究，他將學生分為兩組，第一組學生跟平常一樣解數學題，而第二組學生會接收到「你的數學可能不太好」的信號。

研究結果令人出乎意料：第二組學生的成績瞬間一落千丈，平時成績優異的學生，在接收到「負面信號」後，成績再也無法像過去一樣。

史丹佛大學心理學家克勞德．史提爾（Claude M. Steele）也發現，他遮蔽了學習能力較差的學生「認為自己不會念書」的環境信號。一段時間後，這些學生的成績進步2倍，原本只能就讀沒沒無聞的州立大學的人，卻收到了常春藤盟校的入學通知，成為人們眼中的「黑鑽石」。

我們難以避免批評與負面訊息，但當清楚自己的價值觀，就知道面對一些訊息，該要接收還是直接忽視，當切斷外部給你的負面信號，就得以獲得自由。

「黑鑽定律」有哪些實例？

1.哈佛大學的「黑鑽」社團

即使在哈佛大學裡，也有菁英中的菁英。

在這群學生中有一個名為「黑鑽」的高度封閉團體，他們以進軍華爾街為絕對目標，入社者必須押注一整年學費，試圖在最高風險的投資上賺取最大收益，只朝著一個目標邁進且不斷思辨。

這個黑鑽團體飽受攻擊，學校和外界都認為這個團體不忠於功課、只為賺錢。但，這群哈佛1％菁英，並沒有因為負面聲浪退縮，只專注眼前的道路，他們甚至會把價值投資之父——葛拉漢（Benjamin Graham ）的著作《智慧型股票投資人》塞到枕頭下睡覺，把股神巴菲特和金融巨鱷索羅斯的海報貼在牆上。

數年之後，他們不但進入華爾街，投資空前成功，就算曾歷經金融危機，他們也毫無畏懼。

2.美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）

美國前國務卿季辛吉。路透

季辛吉為猶太人出生，他出生那年，反猶太人的報紙把他在內的猶太人稱為「一群細菌」。他在學校的成績單滿滿是「C」，身為猶太人的他，不管在學校、社會都被認為是應該消失的個體。

為了逃離希特勒對猶太人的迫害，他父母帶他奔逃到紐約，諷刺的是，在德國時，他成績最爛的科目就是英語。

不過，連英語都不會的季辛吉並不畏懼從口中吐出英文，反而還大膽喊著「哈佛大學」。他無視高中同學對他的嘲笑，他持續埋首書堆，並和許多會批評他的同學斷絕往來，安靜地念書。

如此遮蔽負面信號三年，他成績單上的所有科目突然變成清一色的A級分，最終成功考取哈佛大學，躋身全世界最頂尖的人群之中。

一出哈佛大學的大門，他當上美國第56任國務卿，為越南戰爭劃下休止符、獲得「諾貝爾和平獎」，並被稱為美國外交教父。

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