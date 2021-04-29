有孔蟲可作為珊瑚礁健康指標 研究新發現登國際期刊
國立台灣海洋大學地球科學研究所，長期與姊妹校馬來西亞登嘉樓大學團隊合作研究海洋地質，專案助理研究員潘惠娟與姊妹校地質研究團隊，在馬來西亞東岸旅遊勝地刁曼島進行珊瑚礁生態調查，發現有孔蟲可作為南海南部珊瑚礁健康的生物指標，研究結果昨天刊登於國際知名期刊「科學報告（Scientific Report）」。
潘惠娟說，研究方法與成果有助於珊瑚礁周圍水質與珊瑚礁健康狀況評估，海洋國家公園管理決策人員可藉由FI指標密切監測刁曼島西岸旅遊景點，衡量珊瑚礁生態系統對人為活動的承載能力。未來，這項研究指標不僅適用於刁曼島與馬來西亞各地，也能延伸至南海其他珊瑚礁系統的環境生態調查。
潘惠娟指出，作為地球最古老的生態系統之一，珊瑚礁的多樣性與生態系統健康對於生態平衡有至關重要的影響。
由於人為活動及氣候變遷威脅珊瑚礁生態系，使珊瑚礁群落減少甚至消失，為透過有系統的指標來瞭解、評估、保護珊瑚礁生態系統，海大潘惠娟助理研究員與馬來西亞登嘉樓大學地質研究團隊，在南海南部馬來西亞東岸以珊瑚礁及透徹海水聞名的旅遊勝地刁曼島（Tioman Islan）進行珊瑚礁生態調查。
根據人為活動與環境開發程度，研究人員在刁曼島周圍選取10個站位，共採集30組樣本，篩洗後可辨識出多達8目、41科、80屬、161種的底棲性有孔蟲殼體，依殼體性質可細分為膠結質、玻璃質與陶瓷質等，再根據各種有孔蟲的生活特性與生態需求進行珊瑚礁健康生態評估。
研究統計分析顯示，珊瑚礁健康生態指標（FI）與海水水質有良好正相關，與有機物質含量多寡呈現負相關。比如，具劣質環境耐受性的有孔蟲如Ammonia、Elphidium與Bolivina，其豐度在典型受汙染、富含高有機質、低溶氧的海洋環境中可能大量增加，並導致較低的FI值。
調查結果顯示，FI值大於4即代表珊瑚礁健康良好，而刁曼島西岸的FI值普遍較低（< 3），反映西岸頻繁的水上活動與旅遊發展正在削弱西岸珊瑚礁的「免疫力」」，未來面臨更加嚴峻的氣候暖化、海水酸化問題時，西岸珊瑚礁將更難維持其生態多樣性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言