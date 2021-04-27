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中研院特聘研究員蔡宜芳 獲美國國家科學院外籍院士

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院特聘研究員蔡宜芳 獲美國國家科學院外籍院士。圖／中研院提供
中研院特聘研究員蔡宜芳 獲美國國家科學院外籍院士。圖／中研院提供

美國國家科學院26日公布最新入選的院士名單，共選出120位新任院士、30位外籍院士（international members）。中研院表示，中研院分子生物研究所蔡宜芳特聘研究員榮獲2021年外籍院士，表彰其於植物科學研究的重要貢獻。

今年30位外籍院士中，僅2位亞洲科學家獲選。蔡宜芳今（27）早8時收信才得知，表示：「非常意外！」她說，因為事前不知道被提名，覺得不可置信，還走出去跟實驗室同學說，「自己好像獲選為美國國家科學院院士」。

蔡宜芳得知訊息時非常意外。她表示，很高興一路以來在台灣默默耕耘的研究，可以受到國際如此殊榮的肯定。做研究時，她最在乎能為該領域做出貢獻和突破，並鼓勵大家認真追求自己所熱愛的事物。

蔡宜芳為享譽國際的植物學家，專長為植物分子生物學，研究領域包括硝酸鹽運送與感應傳遞如何影響植物生理、植物發育、氮利用效率等。她不僅發現植物的第一個硝酸鹽轉運蛋白，更改寫教科書中的硝酸鹽輸送理論。她還發現植物感應養分多寡的全新機制。除此之外，她更將基礎研究推向應用端，改進農作物的氮利用效率，減緩氮肥對環境的危害，提供農業永續發展的新策略。

蔡宜芳畢業於台灣大學植物學系（1983）、台灣大學植物科學所（1985）、美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）生物科學博士（1990）、美國加州大學聖地牙哥分校博士後研究（1990-1993）。爾後於1994年加入中研院，深耕植物科學研究近30年。

美國國家科學院是1863年依美國國會憲章與林肯總統簽署生效而設立，為一非營利的學術機構，長久以來在健康、教育、福利、科學等範疇提供美國政府獨立與客觀的建言，擁有崇高的社會聲望與全球學術影響力。目前共有2461名院士、511名外籍院士。

院士 蔡宜芳 中研院

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