【看時事學英文】菲利普親王逝世 「致哀」、「立遺囑」英文怎麼說？

菲利普親王在四月份以高齡 99 歲逝世了。讓我們透過影片回顧他和英國女王之間的故事,以及他對皇室所做的貢獻吧!

看完影片後,大家是不是也非常佩服菲利普親王一生的貢獻呢?那麼,今天希平方整理了一些新聞中跟去世、弔唁相關的單字片語,我們一起來學學吧!

「去世、逝世」的說法

◎ pass away / on

如果想要禮貌地表達某人「離世、去世」,可以說 pass away 或者 pass on。例如:

The news that my friend passed away kept me up all night.(我朋友過世的消息讓我徹夜難眠。)

I still remember the day my grandma passed on—I was holding her cold hands in the hospital, and it was raining heavily out there.(我還記得我祖母過世的那一天--我在醫院裡握著她冰冷的雙手,而外面正在下著大雨。)

◎ lose someone

在演講稿或者社群媒體上,則常常見到 lose someone 這種委婉的表達方式,意思是「失去某人、某人離我們而去」。例如:

Many people still can’t believe that we lost Kobe Bryant.(很多人還是不敢相信 Kobe Bryant 已經離我們而去。)

Tonight we lost a hero—a hero that dedicated his life to our nation, a hero that bravely fought against terrorism.(今晚,我們失去了一個英雄--一個為我們的國家奉獻一生的英雄、一個勇敢打擊恐怖主義的英雄。)

◎ obituary

如果是報紙上的「訃聞」,英文則叫做 obituary。來看個例子:

I read your mother’s obituary in the newspaper. If you need any help, I’m always here for you.(我在報紙上讀到你母親的訃聞了。如果你需要任何幫忙,我會一直支持你的。)

遺囑

◎ make a will

Will 當作名詞時,除了可以表示「意志;決心」之外,也有「遺囑」的意思。前面再搭配動詞 make,make a will 就表示「立遺囑」。例如:

Without making a will, the father’s estate is going to his only daughter.(在沒有立遺囑的狀況下,那位父親的財產會歸他唯一的女兒所有。)

◎ put something in one’s will

那如果是要「在遺囑中註記、記載某些事項」,則可以使用動詞 put,寫成 put something in one’s will。例如:

My father put it in his will that he would like to choose cremation.(我父親在遺囑中提到他想要選擇火葬。)

弔唁

◎ offer one’s condolences

Condolence 為名詞「哀悼、弔唁」,而 offer one’s condolences 就表示「致哀、表達哀痛之情」,是非常正式的用法唷。來看個例句:

The mayor offered her condolences to people who perished in the train accident.(市長向那些在火車意外中罹難的人致哀。)

◎ accept one’s condolences

另外,若是在喪禮等正式場合,除了可以說:I’m sorry to hear your loss.(我很遺憾你失去親友。)還可以說:accept my / our condolences,意思是請對方「接受你的慰問」。例如:

Please accept our condolences for your loss.(請接受我們對你痛失親友的慰問。)

哀悼

◎ mourn / grieve (for someone)

Mourn 和 grieve 都有「為某人的去世而哀傷」的意思,後面也可以搭配介係詞 for。來看幾個例子:

April 9 became a national day of mourning in the UK. The bell in Westminster Abbey rang 99 times, and flags around the country were lowered to half-mast.(4 月 9 日成為英國的全國哀悼日。西敏寺的鐘敲響了 99 次,全國的旗幟也都降至半旗。)

Teresa is still grieving for his brother.(Teresa 還沉浸在痛失兄長的悲傷之中。)

◎ a black day

黑色象徵悲傷、不幸,所以 a black day 表示「悲傷的、黑暗的一天」。有時我們會在新聞中看到媒體描述 a black day for the nation,意思就是「舉國哀痛的一天」。再來看個例句:

When the young, talented singer passed away, it became a black day in his girlfriend’s life.(那名年輕有才華的歌手去世那天,成為了他女朋友生命中最黑暗的一天。)

今天的專欄就到這裡啦。雖然死亡這個話題有點沉重,但卻是每個人必經的課題,藉由這個時事,大家也可以多多思考自己是怎麼面對生離死別的難關唷,我們下次見。

