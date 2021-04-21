【生活英文】我要買車票「對號座」、「自由座」、「站票」 英文怎麼說？

小編連假舟車勞頓，在搭高鐵的過程中突然被一位外國人詢問座位在哪，卻發現自己什麼都聽不懂，尷尬之餘只好快點估狗一下...（好丟臉）於是，今天小編就要來教大家各種常見的車票怎麼說，一起看下去吧！

不同種類的車票

◎ regular tickets / adult tickets 一般票 / 成人票

通常一定年齡以上的人就必須購買「一般票」，也可以稱作「成人票」。英文就是直接用 regular「普通的；一般的」和 adult「成年人」來表示就好了。

Passengers who are above the age of 12 are required to purchase regular tickets.（12 歲以上的乘客必須購買一般票。）

◎ early bird tickets 早鳥票

大家應該都聽過這個俗諺 The early bird catches the worm.「早起的鳥兒有蟲吃」。後來在口語中就逐漸簡化成 early bird，代表「早起者；早到者」，所以 early bird tickets 就是我們說的「早鳥票」啦！

You can save up to 50 percent by purchasing early bird tickets in advance.（提前購買早鳥票可以讓你省下高達百分之 50 的費用。）

◎ concession tickets 優待票

concession 是名詞「價格優惠，減價」，通常用來指對學生、老年人或身心障礙人士等的優惠，所以 concession tickets 就是我們說的「優待票」。

We won’t be able to purchase concession tickets after we graduate from university.（我們從大學畢業之後就不能買優待票了。）

常見的優待票有像是：

● student tickets 學生票

● children tickets 兒童票

● tickets for senior persons 敬老票

● disabled tickets 愛心票（註：此用法為台灣高鐵的翻譯）

不同座位的說法

◎ non-reserved seat 自由座

有時候我們在買車票的時候會分「自由座」跟「對號座」，而所謂的「自由座」就是指「不用事先預定，可以自由選擇的座位」。因此英文才會使用 reserved「保留的，預訂的」，搭配字首 non-「無，非」，變成 non-reserved，表示「非預定的」。所以 non-reserved seat 就是「自由座」的意思啦！

Non-reserved seats can be purchased online and are only valid for the specific date listed on the ticket.（自由座可以線上購買，並僅限車票上的特定日期才有效。）

◎ reserved seat 對號座

「對號座」顧名思義就是「有座位的車票」，所以跟自由座相反，只要把 non- 去掉，變成 reserved seat 就可以了！

During long weekends, reserved seats for the HSR are always sold out in seconds.（連假期間，高鐵的對號座總是很快就被秒殺。）

◎ standing-room-only tickets 站票

standing-room-only 是一個複合形容詞，表示「僅有站立空間的」，所以 standing-room-only tickets 就是我們平常說的「站票」，有時候在國外也可以看到縮寫成 SRO tickets 的用法。

另外，不只是車票，其他像是演唱會、體育賽事等的「站票」也都可以用這個詞表示喔！

We could only afford standing-room-only tickets for the concert because the seat tickets were way too expensive.（我們只買得起演唱會的站票，因為座位區的票太貴了。）

這樣大家都學會了嗎？

延伸閱讀

1. 「旅行小撇步：搭鐵路遊歐洲」- Travel Skills: Riding the Rails

2. 【生活英文】連假惡夢！『高乘載』、『過路費』英文怎麼說？

3. 【生活英文】各種交通號誌怎麼說？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】