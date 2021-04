【生活英文】我要買車票「對號座」、「自由座」、「站票」 英文怎麼說？

小編連假舟車勞頓,在搭高鐵的過程中突然被一位外國人詢問座位在哪,卻發現自己什麼都聽不懂,尷尬之餘只好快點估狗一下...(好丟臉)於是,今天小編就要來教大家各種常見的車票怎麼說,一起看下去吧!

不同種類的車票

◎ regular tickets / adult tickets 一般票 / 成人票

通常一定年齡以上的人就必須購買「一般票」,也可以稱作「成人票」。英文就是直接用 regular「普通的;一般的」和 adult「成年人」來表示就好了。

Passengers who are above the age of 12 are required to purchase regular tickets.(12 歲以上的乘客必須購買一般票。)

◎ early bird tickets 早鳥票

大家應該都聽過這個俗諺 The early bird catches the worm.「早起的鳥兒有蟲吃」。後來在口語中就逐漸簡化成 early bird,代表「早起者;早到者」,所以 early bird tickets 就是我們說的「早鳥票」啦!

You can save up to 50 percent by purchasing early bird tickets in advance.(提前購買早鳥票可以讓你省下高達百分之 50 的費用。)

◎ concession tickets 優待票

concession 是名詞「價格優惠,減價」,通常用來指對學生、老年人或身心障礙人士等的優惠,所以 concession tickets 就是我們說的「優待票」。

We won’t be able to purchase concession tickets after we graduate from university.(我們從大學畢業之後就不能買優待票了。)

常見的優待票有像是:

● student tickets 學生票

● children tickets 兒童票

● tickets for senior persons 敬老票

● disabled tickets 愛心票(註:此用法為台灣高鐵的翻譯)

不同座位的說法

◎ non-reserved seat 自由座

有時候我們在買車票的時候會分「自由座」跟「對號座」,而所謂的「自由座」就是指「不用事先預定,可以自由選擇的座位」。因此英文才會使用 reserved「保留的,預訂的」,搭配字首 non-「無,非」,變成 non-reserved,表示「非預定的」。所以 non-reserved seat 就是「自由座」的意思啦!

Non-reserved seats can be purchased online and are only valid for the specific date listed on the ticket.(自由座可以線上購買,並僅限車票上的特定日期才有效。)

◎ reserved seat 對號座

「對號座」顧名思義就是「有座位的車票」,所以跟自由座相反,只要把 non- 去掉,變成 reserved seat 就可以了!

During long weekends, reserved seats for the HSR are always sold out in seconds.(連假期間,高鐵的對號座總是很快就被秒殺。)

◎ standing-room-only tickets 站票

standing-room-only 是一個複合形容詞,表示「僅有站立空間的」,所以 standing-room-only tickets 就是我們平常說的「站票」,有時候在國外也可以看到縮寫成 SRO tickets 的用法。

另外,不只是車票,其他像是演唱會、體育賽事等的「站票」也都可以用這個詞表示喔!

We could only afford standing-room-only tickets for the concert because the seat tickets were way too expensive.(我們只買得起演唱會的站票,因為座位區的票太貴了。)

這樣大家都學會了嗎?

