影／紀念日漫畫家森永愛 中華大學實習旅館漫畫房亮相
日本知名少女漫畫家森永愛前年過世，她曾造訪台灣參與過新竹中華大學舉辦的自行車比賽，中華大學校方近來改造實習旅館，找來與森永愛結識的建築系學生解博安操刀，打造獨一無二的森永愛漫畫房於今天亮相，房間充滿日式溫暖風格，其漫畫畫作也融入在房間各個角落，連森永愛的年邁母親也為之感動，夢想有1天到台灣入住。
中華大學研發大樓設有實習旅館，除了作為餐旅系師生實作場域，也接受預訂服務入住旅客，為讓有20年歷史的房間再升級，近年找來校友、學生改造房間，已完成10間各有特色的設計房，今天亮相世界茶花公園地方創生房與紀念森永愛的日本漫畫房。
日本漫畫房約5坪大，牆面以貓跳台為概念設置漫畫展架，擺滿了森永愛生前的多部經典少女漫畫「貧窮貴公子」、「我和她的XXX」等，床頭上方更用大圖輸出呈現森永愛的經典漫畫創作，無論是坐在床邊書桌，還是窗邊臥榻區都能舒適自在翻閱漫畫。
解博安曾到日本留學，3年前經三宅優牽線認識森永愛，回憶起與森永愛的互動，仍歷歷在目，她說，前年得知森永愛過世的消息相當震驚，決定把握這次改造漫畫房的機會，傳達對森永愛的謝意，自己以「貧窮貴公子」主角山田太郎的家為構想，以木紋質感與榻榻米，呈現溫暖的日式家居房型。
「森永愛的媽媽也很認真在運動，希望有一天能來入住！」解博安說，改造經費約7、8萬元，因經費有限，因此許多板架都是DIY而成，另牆面也展示森永愛過去繪製竹東車站的畫作等，森永愛年邁的媽媽得知他們完成了這間漫畫房也相當感動，還說「這是活下來的動力」，希望疫情結束後，能來台灣入住。
校長劉維琪也表示，實習旅館轉型升級為設計旅館，讓學生發揮創意進行改造，10間房間都有不同主題，也各有不同故事，還有1間由昌益文教基金會的捐贈的世界茶花公園地方創生設計房，由楊明玲教授設計，結合在地茶花產業特色，裝潢也相當別緻。
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