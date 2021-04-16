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影／紀念日漫畫家森永愛 中華大學實習旅館漫畫房亮相

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
中華大學實習旅館打造紀念已故日本少女漫畫家森永愛的日本漫畫房，房間設計由與森永愛結識的建築系學生解博安（前）操刀。記者張裕珍／攝影
中華大學實習旅館打造紀念已故日本少女漫畫家森永愛的日本漫畫房，房間設計由與森永愛結識的建築系學生解博安（前）操刀。記者張裕珍／攝影

日本知名少女漫畫家森永愛前年過世，她曾造訪台灣參與過新竹中華大學舉辦的自行車比賽，中華大學校方近來改造實習旅館，找來與森永愛結識的建築系學生解博安操刀，打造獨一無二的森永愛漫畫房於今天亮相，房間充滿日式溫暖風格，其漫畫畫作也融入在房間各個角落，連森永愛的年邁母親也為之感動，夢想有1天到台灣入住。

中華大學研發大樓設有實習旅館，除了作為餐旅系師生實作場域，也接受預訂服務入住旅客，為讓有20年歷史的房間再升級，近年找來校友、學生改造房間，已完成10間各有特色的設計房，今天亮相世界茶花公園地方創生房與紀念森永愛的日本漫畫房。

日本漫畫房約5坪大，牆面以貓跳台為概念設置漫畫展架，擺滿了森永愛生前的多部經典少女漫畫「貧窮貴公子」、「我和她的XXX」等，床頭上方更用大圖輸出呈現森永愛的經典漫畫創作，無論是坐在床邊書桌，還是窗邊臥榻區都能舒適自在翻閱漫畫。

解博安曾到日本留學，3年前經三宅優牽線認識森永愛，回憶起與森永愛的互動，仍歷歷在目，她說，前年得知森永愛過世的消息相當震驚，決定把握這次改造漫畫房的機會，傳達對森永愛的謝意，自己以「貧窮貴公子」主角山田太郎的家為構想，以木紋質感與榻榻米，呈現溫暖的日式家居房型。

「森永愛的媽媽也很認真在運動，希望有一天能來入住！」解博安說，改造經費約7、8萬元，因經費有限，因此許多板架都是DIY而成，另牆面也展示森永愛過去繪製竹東車站的畫作等，森永愛年邁的媽媽得知他們完成了這間漫畫房也相當感動，還說「這是活下來的動力」，希望疫情結束後，能來台灣入住。

校長劉維琪也表示，實習旅館轉型升級為設計旅館，讓學生發揮創意進行改造，10間房間都有不同主題，也各有不同故事，還有1間由昌益文教基金會的捐贈的世界茶花公園地方創生設計房，由楊明玲教授設計，結合在地茶花產業特色，裝潢也相當別緻。

中華大學實習旅館打造設計房，今天亮相世界茶花公園地方創生房與紀念森永愛的日本漫畫房。記者張裕珍／攝影
中華大學實習旅館打造設計房，今天亮相世界茶花公園地方創生房與紀念森永愛的日本漫畫房。記者張裕珍／攝影
中華大學實習旅館打造紀念已故日本少女漫畫家森永愛的日本漫畫房，房間設計由與森永愛結識的建築系學生解博安操刀。記者張裕珍／攝影
中華大學實習旅館打造紀念已故日本少女漫畫家森永愛的日本漫畫房，房間設計由與森永愛結識的建築系學生解博安操刀。記者張裕珍／攝影
中華大學實習旅館打造世界茶花公園地方創生房，裝潢別致。記者張裕珍／攝影
中華大學實習旅館打造世界茶花公園地方創生房，裝潢別致。記者張裕珍／攝影
中華大學實習旅館打造紀念已故日本少女漫畫家森永愛的日本漫畫房，房間設計由與森永愛結識的建築系學生解博安操刀。記者張裕珍／攝影
中華大學實習旅館打造紀念已故日本少女漫畫家森永愛的日本漫畫房，房間設計由與森永愛結識的建築系學生解博安操刀。記者張裕珍／攝影

日本 實習

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