FTC機器人大賽台灣選拔賽 明道中學銀了

明道中學國際部機器人社參加FTC（FIRST TECH CHALLENGE） 機器人大賽台灣選拔賽，從資格賽到淘汰賽一路過關斬將，日前獲得全國亞軍。校方今表揚參賽的社團學生，認為這是最好的「跨領域合作」。

校長汪大久說，近幾年各國力推機器人與AI人工智慧，台灣教育界也積極培育未來工程人才，學校積極注入資源，提供三個創客中心，為國家培育未來人才撒下種子。此次FTC競賽雖以些微之差飲恨，但同學們表現非凡，很值得肯定，且在「資格賽」中進入前四強，獲得聯盟隊長資格，成為領導者更需懂得如何發揮團隊合作的精神，這也是此競賽的重要價值。

明道中學說，FTC比賽來自美國，參賽選手年齡限制為13-18歲的國高中學生，是青少年為主的機器人程式競賽。明道中學國際部發展科技教育，3年前成立機器人社團，社團成員從7到11年級都有，並由有經驗的學長姐帶領學弟妹。

今年的比賽任務是「撿飛盤」和「射飛盤」，其中包含機器人在無人操作下能透過感應裝置，撿起地上飛盤的指定數量，難度相當高。學生們得從機械設計、製圖、配電、程式設計到競賽策略等，從無到有，完成一台機器人。

學生林仲羲、吳承儒說，每個成員都需要學會跨領域團隊合作，所以能獲得更多元的經驗。機器人社創社成員之一的邱冠綸則表示，除了技術方面，把所學分享回饋也是很重要的。他也藉每年暑假會到馬祖南竿的中正國小舉行營隊活動，將軟體科技融入教學，回饋社會。