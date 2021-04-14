打破風景畫刻板印象！李文謙30年創作 中央大學展出

知名藝術家李文謙近三十年來的經典作品，即日起在中央大學藝文中心展出，完整呈現他各個創作歷程的變化。他同時捐贈畫作「清淨如水」給中央大學典藏，由中央大學校長周景揚出席代表接受。

「清淨如水」為李文謙海岩系列作品。1990年代，李文謙以深具特色的「海岩」系列繪畫，打破了一般人對「風景畫」的固定印象，加入了深刻的人文意涵，引發台灣畫壇極大的注目，也奠定了他在台灣觀眾「傑出旅法藝術家」的形象。

知名藝術學者李明明形容李文謙的海岩系列作品是「新人文風景畫」，她說，李文謙曾長期以攝影鏡頭獵取自然中的景象，醞蓄多年的思想感情，在山岩系列中展示出來，突兀在麥黃小徑中的怪岩峭壁，有如窺視中的幽靈，蠢蠢欲動。

旅居法國多年的李文謙，自台灣師範大學藝術系畢業後，便前往法國巴黎藝術學院深造。回到台灣後，曾先後任教於台灣嘉義大學與台灣師範大學，多年來的創作歷程，由西方油畫到東方水墨，在多媒材的應用上藝術家總能變換自如，創造出獨特的藝術風格。