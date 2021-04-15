影／美國數名亞裔人士被槍擊 名人發起#StopAsianHate運動

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聯合新聞網 / 希平方

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看完影片後，相信大家都有很悲傷憤慨的感覺吧！那麼想要更深入了解、協助改善現況，讀懂第一手新聞中的關鍵字也是很重要的唷。今天希平方幫大家整理了「仇視亞裔、排華」相關的英文詞彙，一起來學習吧！

『仇視亞裔、排華』相關的英文詞彙

◎ hate crime

這裡是「名詞 + 名詞」的用法。hate crime 的翻譯為「仇恨犯罪」，通常指的是因為種族、信仰、性向的不同而對某族群感到怨恨，進而採取暴行。例如：

Hate crimes are still rampant now in the post-pandemic period.（仇恨犯罪在如今的後疫情時代仍然十分猖獗。）

Those who are racially profiled have a higher motivation to commit hate crimes.（被種族歸納的人擁有比較高的動機犯下仇恨犯罪。）

※註：種族歸納指的是因為膚色而常被當成犯罪嫌疑人的人，通常是有色人種會面臨的困境。

◎ anti-Asian sentiment

sentiment 為名詞「情緒、觀點」，因此 anti-Asian sentiment 指的就是「排華、仇亞的情緒」。來看個例子：

Anti-Asian sentiment rises in school since the outbreak of the coronavirus pandemic. It is reported that violence towards Asian students has surged.（自從新冠疫情爆發後，校園內的排華情緒也升溫了。據報導，亞洲學生遭受暴力的情況激增。）

◎ model minority

這個詞大家可能有點陌生。model 指的是「模範、典範」，而 model minority 為「模範少數」，指的是那些社會上的少數族群，雖然飽受壓迫歧視，但仍取得非凡的成就和地位。但是這個標籤反而會加深種族歧視，也會讓亞裔人士備感壓力。來看個例句：

A common model minority myth about Asians is that we are diligent, academically successful, and usually good at math.（大家對於亞洲人很常見的模範少數迷思是我們很勤奮、學業表現優異，而且通常數學很好。）

◎ bamboo ceiling

大家可能有聽過「玻璃天花板（glass ceiling）」，而 bamboo ceiling 的概念有點類似，指的是亞裔美國人難以升遷、取得高階主管位置的困境。例如：

The bamboo ceiling prevents Asian Americans from getting a promotion or reaching the C-suite.（竹子天花板阻礙亞裔美國人升遷或成為高階主管。）

◎ exclude

自從肺炎疫情爆發後，很多地方都湧現了排華浪潮，店家相繼禁止亞洲人進入。這種「排擠、排斥在外」的動詞叫做 exclude，那麼被排除於某地之外，則會寫成 be excluded from somewhere。例如：

Many Asians are excluded from diners and stores in the U.S. They are considered to carry and transmit the virus.（在美國，很多亞洲人被餐館和商家排除在外。他們被認為會攜帶和傳染病毒。）

exclude 也有「退學、開除學籍」的意思，例如：

Sam was excluded from school because of his disruptive behavior.（Sam 因為破壞行為被學校開除。）

希望今天教的單字會讓大家更快看懂國際新聞～想要了解更多新聞英文的用語，也可以參考希平方與 ICRT 合作的課程【新聞英文】。4月底前都有優惠，千萬不要錯過唷！

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亞裔 疫情 希平方

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