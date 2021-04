影／數學教授的超狂愚人節惡作劇！ 他到底做了什麼？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

雖然愚人節已經過了,不過這個教授的愚人節惡作劇影片真的太狂了,一起來瞧瞧他到底做了什麼吧!

看完影片後,我們也來學學各種和惡作劇、整人有關的英文吧!其實不只是愚人節,在各種英美劇中這些用法也很常見,一起和小編來學習囉!

詭計、惡作劇

◎ hoax

說到「惡作劇」,大家應該很熟悉 trick、prank 這些單字了吧?今天小編再分享一個同義字 hoax,一樣也可以表示「惡作劇」,來看個例子:

I got an email saying I had been awarded a pay raise, but I'm pretty sure it's just a hoax.(我收到了一封信說我加薪了,但我很確定這只是惡作劇而已。)

Everyone was scared off by the mysterious brown stains on Will’s trousers, but it turned out to be a hoax. It was just some chocolate spread.(大家都被 Will 褲子上神秘的咖啡色汙漬嚇到,結果竟然是惡作劇。只是一些巧克力醬罷了。)

整人、對...惡作劇

◎ play a trick on someone

要表示「整人」時,除了可以直接用及物動詞 trick、hoax,英文也常用 play a trick / prank on someone,例如:

Those naughty girls enjoyed playing tricks on their teacher.(那些調皮的女孩很喜歡惡整他們的老師。)

Dee Dee played a prank on Dexter by hiding his glasses and outfits.(Dee Dee 對 Dexter 惡作劇,把他的眼鏡和衣服都藏起來了。)

◎ pull someone’s leg

那我們也可以用 pull someone’s leg 表示「惡整某人、耍某人」,例如:

Stop pulling my leg! I know no one’s asking me to go on a talk show right now.(別耍我了!我知道現在根本沒人找我上脫口秀。)

好騙、容易上當

◎ gullible

有些人相當天真無邪,常常成為愚人節惡作劇的受害者,我們可以用形容詞 gullible「容易上當的、好騙的」來形容這些人,例如:

The product is aimed at gullible young people who are worried about their appearance and weight.(這個產品的目標族群是很在乎自己外表和體重、易受騙的年輕人。)

※ 英國著名小說《格列佛遊記》Gulliver's Travels 中的主角 Gulliver 名字的由來就是 gullible 喔,呼應他易受騙、愚蠢的個性。

被騙、上當

◎ fall for something

那如果要說「某人被騙、上當」的話,我們就可以用 fall for something,要注意這個動詞本身就有被動意味,不需要使用被動式喔,來看個例子:

We’re surprised you fell for that trick. It was so obvious.(我們很驚訝你竟然被那個伎倆給騙了。這很明顯啊!)

◎ be taken in

那也可以用被動式的 be taken in 來表示「某人被騙、上當」,例如:

Don't be taken in by his fancy words; He’s up to no good!(別被他的花言巧語給騙了;他不是什麼好東西!)

大家辛苦了!今天我們學會了惡作劇的其他說法,也學會如何用英文表示整人、描述容易受騙的人,還有受騙的英文要怎麼說,希望大家好好記起來,我們下次見囉!

