影／數學教授的超狂愚人節惡作劇！ 他到底做了什麼？
（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）
雖然愚人節已經過了，不過這個教授的愚人節惡作劇影片真的太狂了，一起來瞧瞧他到底做了什麼吧！
看完影片後，我們也來學學各種和惡作劇、整人有關的英文吧！其實不只是愚人節，在各種英美劇中這些用法也很常見，一起和小編來學習囉！
詭計、惡作劇
◎ hoax
說到「惡作劇」，大家應該很熟悉 trick、prank 這些單字了吧？今天小編再分享一個同義字 hoax，一樣也可以表示「惡作劇」，來看個例子：
I got an email saying I had been awarded a pay raise, but I'm pretty sure it's just a hoax.（我收到了一封信說我加薪了，但我很確定這只是惡作劇而已。）
Everyone was scared off by the mysterious brown stains on Will’s trousers, but it turned out to be a hoax. It was just some chocolate spread.（大家都被 Will 褲子上神秘的咖啡色汙漬嚇到，結果竟然是惡作劇。只是一些巧克力醬罷了。）
整人、對...惡作劇
◎ play a trick on someone
要表示「整人」時，除了可以直接用及物動詞 trick、hoax，英文也常用 play a trick / prank on someone，例如：
Those naughty girls enjoyed playing tricks on their teacher.（那些調皮的女孩很喜歡惡整他們的老師。）
Dee Dee played a prank on Dexter by hiding his glasses and outfits.（Dee Dee 對 Dexter 惡作劇，把他的眼鏡和衣服都藏起來了。）
◎ pull someone’s leg
那我們也可以用 pull someone’s leg 表示「惡整某人、耍某人」，例如：
Stop pulling my leg! I know no one’s asking me to go on a talk show right now.（別耍我了！我知道現在根本沒人找我上脫口秀。）
好騙、容易上當
◎ gullible
有些人相當天真無邪，常常成為愚人節惡作劇的受害者，我們可以用形容詞 gullible「容易上當的、好騙的」來形容這些人，例如：
The product is aimed at gullible young people who are worried about their appearance and weight.（這個產品的目標族群是很在乎自己外表和體重、易受騙的年輕人。）
※ 英國著名小說《格列佛遊記》Gulliver's Travels 中的主角 Gulliver 名字的由來就是 gullible 喔，呼應他易受騙、愚蠢的個性。
被騙、上當
◎ fall for something
那如果要說「某人被騙、上當」的話，我們就可以用 fall for something，要注意這個動詞本身就有被動意味，不需要使用被動式喔，來看個例子：
We’re surprised you fell for that trick. It was so obvious.（我們很驚訝你竟然被那個伎倆給騙了。這很明顯啊！）
◎ be taken in
那也可以用被動式的 be taken in 來表示「某人被騙、上當」，例如：
Don't be taken in by his fancy words; He’s up to no good!（別被他的花言巧語給騙了；他不是什麼好東西！）
大家辛苦了！今天我們學會了惡作劇的其他說法，也學會如何用英文表示整人、描述容易受騙的人，還有受騙的英文要怎麼說，希望大家好好記起來，我們下次見囉！
延伸閱讀
1.「Ellen 脫口秀：愚人節快樂！」- April Fools'!
2.「愚人節的由來」- The History of April Fools Day
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言