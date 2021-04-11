快訊

侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

常玉、畢卡索都在「午夜巴黎」？ 下周同登蘇富比拍場

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
常玉畫作「裸女與北京狗」（右）和畢卡索的「鬥牛士」（中）將在蘇富比「超限界：現代藝術晚間拍賣」一起登場。記者陳宛茜／攝影
常玉畫作「裸女與北京狗」（右）和畢卡索的「鬥牛士」（中）將在蘇富比「超限界：現代藝術晚間拍賣」一起登場。記者陳宛茜／攝影

抽象大師畢卡索和畫家常玉，有許多共同點—同樣才情洋溢、同樣勇於打破傳統、同樣鍾愛裸女，此外，他們1920年代都在巴黎。這兩位大師，有可能在巴黎的黃金年代相逢認識嗎？我們無法像伍迪艾倫「午夜巴黎」片中的男主角，坐上馬車穿越時空回到1920年代的巴黎。但蘇富比18日在香港的拍賣會「超限界：現代藝術晚間拍賣」，將讓兩位大師的畫作一同登場，滿足藝術迷的想像。

蘇富比表示，20世紀上半葉，來自世界各地的藝術遊子匯聚巴黎，兩人其實早有淵源：法國著名小說家暨收藏家亨利･皮爾･侯謝於1920年代後期成為常玉經紀人，而侯謝與畢卡索則早於1905年左右相識，常玉與畢卡索，很可能通過侯謝而認識。

此次常玉的「裸女與北京狗」和畢卡索的「鬥牛士」將在「超限界：現代藝術晚間拍賣」同台較勁。蘇富比表示，常玉「裸女與北京狗」是藝術家五〇年代臻至爐火純青之代表作，再度突破經典裸女主題；創作於1970年的畢卡索「鬥牛士」則標誌著藝術家創作人生中最後一次提筆重拾鬥牛主題。

「裸女與北京狗」創作於1950年代。蘇富比表示，常玉企圖透過俯臥裸女與小狗之間互相守護的親密關係，重塑生命與守護之奧義。藝術家在歷盡人生起落後、將其對於情感和生命的守護通過藝術創造來實現。據常玉全集記載，常玉以裸女與小狗為主題的油畫作品僅有三件，而 「裸女與北京狗」裸女身姿更直接呼應台北歷史博物館典藏的「紅毯雙美」。

「鬥牛士」是畢加索在1970年9月下旬開始創作的鬥牛士系列作品中的第一幅，靈感源自同年夏末於弗雷瑞斯（Fréjus）觀看的一場鬥牛，標誌著藝術家創作人生中最後一次提筆重拾鬥牛主題。當時年近90的畢加索，以個人命運之沉浮與時代歷史之沉澱激蕩起旺盛的創作熱情，透過代表西班牙激情文化的鬥牛儀式抒發對於文化傳統的歸屬感與眷戀，借鬥牛士勇武的劍客精神。

畢卡索 巴黎 北京

延伸閱讀

林志玲化身最美藝術導覽！線上介紹蘇富比現代藝術拍品

隱藏清初疑案「雍正奪嫡」證據 這款乾隆印章估價6億

常玉裸女 畢卡索鬥牛士 億級拍品重磅登蘇富比春拍

裸女+小狗PK菊花畫 蘇富比、佳士得競拍常玉畫作

相關新聞

台中港藝中心一場師生聯展 學員從7歲到94歲

彩繪人生─志玄文教基金會清水終身學習教育中心油畫、書畫、攝影師生聯展，即日起至5月2日在台中市港區藝術中心展覽室C展出6...

常玉、畢卡索都在「午夜巴黎」？ 下周同登蘇富比拍場

抽象大師畢卡索和畫家常玉，有許多共同點—同樣才情洋溢、同樣勇於打破傳統、同樣鍾愛裸女，此外，他們1920年代都在巴黎。這...

高雄文學館辦音樂季 到中央公園來場無線耳機文學漫遊

高雄文學館推出「春．音樂季」系列活動，首波主打「文學散步音樂會」，與新生代創作歌手葉穎、電子聲響藝術家方宜正展開跨界合作...

2021世界機關王台中市賽 組裝積木、機器人展創意　

「2021世界機關王台中市賽」以科學原理為基礎，融合科學、科技、工程、藝術及數學（STEAM）五個構面的學習與發展，設立...

南台科大師生行銷台南善化 舉辦「沈光文文創競賽」

南台科大行銷與流通管理系黃仲正、黃盈裕、蔡雅玲老師帶領學生到校外不同場域教學，結合善化地方特色舉辦「沈光文文創競賽」、連...

不拿運氣當藉口！政治學猛爆進步43分 地特榜首到手

政大公行系畢業的吳璦如，大五在美國交換一年後，決定回台考公職。想不到，去年高考，吳璦如在政治學這科只拿了29分，讓她回頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。