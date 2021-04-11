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「屏東總是多1度」影片 獲日本國際觀光影像節肯定

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府去年推出年度形象影片「屏東，總是多一度」，主打台灣庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，在今年第3屆日本國際觀光影像節獲得東南亞「Good Film」獎項。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年推出年度形象影片「屏東，總是多一度」，主打台灣庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，在今年第3屆日本國際觀光影像節獲得東南亞「Good Film」獎項。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府去年推出年度形象影片「屏東，總是多一度」，在今年第3屆日本國際觀光影像節（JWTFF，Japan World’s Tourism Film Festival）獲得東南亞「Good Film」獎項，屏東縣府繼《海與光（我們屏東見吧！）》在首屆日本國際觀光影像節勇奪最佳東亞影像獎後，再次獲得獎項的肯定，讓世界再度看見屏東。

日本國際觀光影像節在2019年舉辦至今，今年是第三屆，有1207件參賽作品，「屏東，總是多一度」影片，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，不論是自然生態、人情溫度、宗教信仰、風味小吃、到夜市玩彈珠台射飛鏢，觸動觀眾味蕾與心弦，「原來台灣最美好的樣子屏東都有」，從眾多參賽作品中脫穎而出，獲得東南亞「Good Film」獎項。

屏東縣長潘孟安表示，屏東因為地理緯度關係，溫度向來比其他縣市高，人也比較熱情，許多地方還保留純樸人情與美味。屏東就像台灣的縮影，美麗的大山大海及擁有多族群、多文化，走一趟屏東，就能一次體驗到台灣各處的特色。

縣長潘孟安指出，形象影片以「屏東，總是多一度」為基調，這也是縣府獲葡萄牙國際旅遊影展國際競賽特別獎、日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎、美國高峰創意大獎銀獎後，「屏東，總是多一度」再次獲得國際肯定。

影片拍攝團隊─MARQ Films表達當初對影片的整體構想，影片導演表示，2020年初開始，疫情讓全球壟罩在恐懼的陰影，社交距離改變了人們生活型態。當初拍攝時，希望喚起大家對南國的印象，別忘了人與人之間的溫暖，可以提升一度的關心，讓溫暖流動，吸引更多人探索不一樣的屏東。

「屏東，總是多一度」 https://www.youtube.com/watch?v=RhfJfaxFPMc。

屏東縣政府去年推出年度形象影片「屏東，總是多一度」，主打台灣庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，在今年第3屆日本國際觀光影像節獲得東南亞「Good Film」獎項。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年推出年度形象影片「屏東，總是多一度」，主打台灣庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，在今年第3屆日本國際觀光影像節獲得東南亞「Good Film」獎項。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年推出年度形象影片「屏東，總是多一度」，主打台灣庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，在今年第3屆日本國際觀光影像節獲得東南亞「Good Film」獎項。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年推出年度形象影片「屏東，總是多一度」，主打台灣庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，在今年第3屆日本國際觀光影像節獲得東南亞「Good Film」獎項。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 日本 潘孟安

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