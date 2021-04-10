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南台科大師生行銷台南善化 舉辦「沈光文文創競賽」

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大師生行銷台南善化，師生走入社區、舉辦「沈光文文創競賽」。圖／行銷與流通系提供
南台科大師生行銷台南善化，師生走入社區、舉辦「沈光文文創競賽」。圖／行銷與流通系提供

南台科大行銷與流通管理系黃仲正、黃盈裕、蔡雅玲老師帶領學生到校外不同場域教學，結合善化地方特色舉辦「沈光文文創競賽」、連結地方文史特色來推廣善化，歡迎各地學子參與。校方表示，這是為讓大學生走出校園、實踐社會責任，校方鼓勵師生以創意行銷在地社區。

行銷與流通管理系蔡雅玲老師指出，這次活動邀請業師賴哲顯顧問協助，到善化糖廠認識台南文史先驅沈光文與在地工廠，並舉辦全國性的「沈光文文創競賽，鼓勵學生參加，加強文創企劃寫作能力，更可讓大學生們學習到社會責任中的社區行銷，藉競賽活動「讓全國的莘莘學子們可以更認識沈光文先生，把善化地區的文化宣廣出去」。

校方表示，行流系與善化區公所合辦沈光文文創競賽活動，以沈光文為主軸，食衣住行育樂為六大議題以善化地區特色來辦文創創意競賽，行銷善化地區，做好社區行銷，讓學生從參加文創發想認識台灣沈光文，用創意思考設計結合在地文化特色，來做社區行銷。

沈光文有「海東文獻初祖」美譽，首開台灣文人連結詩社風氣，西元1674年創設全台第一個詩社「東吟社」，開辦書院奠定善化文風鼎盛基礎。

南台科大師生行銷台南善化，師生走入社區、舉辦「沈光文文創競賽」。圖／行銷與流通系提供
南台科大師生行銷台南善化，師生走入社區、舉辦「沈光文文創競賽」。圖／行銷與流通系提供
南台科大師生行銷台南善化，師生走入社區、舉辦「沈光文文創競賽」。圖／行銷與流通系提供
南台科大師生行銷台南善化，師生走入社區、舉辦「沈光文文創競賽」。圖／行銷與流通系提供

文創 大學生

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