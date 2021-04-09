不拿運氣當藉口！政治學猛爆進步43分 地特榜首到手

政大公行系畢業的吳璦如，大五在美國交換一年後，決定回台考公職。想不到，去年高考，吳璦如在政治學這科只拿了29分，讓她回頭審視申論方式，之後在地方特考成功雪恥，一舉進步40幾分，也如願考取基宜區一般行政榜首。她說：「不要用運氣不好說服自己」，要想著「分數低有分數低的理由」，才會找出努力方向。

為把握在國外生活的機會，吳璦如大五到美國當交換生，原打算留在國外進修或就業，但礙於現實考量，最後還是回台灣考公職。她笑稱，在校所學跟考試方向不同，自認本科生優勢只有看到專有名詞不會太慌張。

吳璦如2019年8月開始補習，不依賴複習錄音檔，而是要求自己課前預習、上課專注、課後找老師解惑。講求效率的她，面對行政學、公共管理等繁瑣考科，以心智圖建立知識框架，濃縮重點，上考場前更將筆記只摘出精華重點，她認為，帶著薄薄的一張紙，勝過抱著一整本書。

不同於其他科還能游刃有餘閱讀專書，吳璦如說，行政法是她從大學就爛到快被當的一科，即便救不大起來，仍投注大量時間搶救，靠著「這是一本行政法解題書」、「行政法百分百」這兩本書練選擇題、參照別人擬答來補破網。

在考前奪榜班時期，老師補充最新釋字、整理修法歷程，吳璦如也大量練筆，奠下有限時間內答題的功力。

吳璦如強調，「申論題就是要開始寫，才知道怎麼寫」，但去年高考，政治學只考了29分，總分差兩分上榜，迫使她修正申論寫作方式，不再洋洋灑灑，而是直球對決，直接在工整格式內塞答案，讓閱卷老師一目了然，改變寫法後，她在地特考到72分，進步顯著。

她建議，當遇上瓶頸，不要找藉口，運氣不好只是安慰自己的說詞，分數低應該有分數低的理由，抱持著這樣的想法，才會有努力的方向，同時她也深信，努力會讓自己突破、前進。