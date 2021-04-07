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台南漁光島上最夯的學習課程 自製紙質火箭、Nerf槍
台南市億載國小漁光分校創意海洋英語課程，邀請加拿大籍孟崇德與漁光老師協同教學，通過一系列活動了解推和拉的力量，除了製作玩具空氣槍、紙質火箭、火箭發射器，還製造了Nerf槍，讓學生了解可以利用小型氣泵中存儲的氣壓來推動Nerf泡沫飛鏢或紙質火箭。
漁光分校主任張瑾玥說，現今科技發達，學童沉迷於3C遊戲導致體能下降，傳統的竹筷槍遊戲對於學童而言，又過於不刺激無法引起他們遊玩的動力。因此協同外師孟崇德及導師謝富敏共同設計「空氣槍」課程。
孟崇德說，風力既然能夠發電，因此教學生嘗試讓空氣轉變成發射動力，來做適合漁光學童生存遊戲的夢想。他利用廢棄的塑膠水管，做出讓男孩甚至是女孩都會喜歡的「空氣槍」，不僅是滿足孩童遊戲的樂趣，更在製作槍管的同時，獲得做中學、學中做的知識。
學生楊可風回家後迫不及待向爸媽展示及分享水管空氣槍，家長楊昌達表示，水管「空氣槍」，不僅滿足孩子遊戲的樂趣，更在製作空氣槍的同時，可以提升孩子動手的能力，增加科學知識性，這樣環保、安全又有教育意義的玩具正是孩子所欠缺。楊可風的母親余利紅說，這樣的課程可以和孩子一起討論、一起研究，不但可以增進親子之間的互動，也可以提升孩子動手探索的學習意願，增加孩子一窺射擊運動的樂趣；大腦結合雙手運用真的很適合現階段的孩子，希望學校能增加更多類似的課程。
除了製作水管空氣槍，孟崇德也讓學生進一步了解推和拉的力量，製作鎗紙質火箭、火箭發射器，還製造了玩具用Nerf槍。張瑾玥表示，很高興能使孩子們手作有趣的玩具，並看到他們在玩和製造的過程中快樂地用英語學習物理科學，達到雙語國際教育跨領域學習的目標。
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