【口說英語充電站】朋友叫你「Don't rub it in.」 是什麼意思？

前幾天小編聽到同事間有這樣一個對話:

A: Hey, you’re right. My girlfriend really is cheating on me. I found her flirty messages with a guy.(嘿,你是對的。我女友真的背著我偷吃。我發現她和一個男人的曖昧簡訊。)

B: I told you so! She has been so shady recently, hasn't she?(看吧!我就說啦!她最近真的很可疑吧,是不是?)

A: Yeah. I didn’t find out until yesterday. I’m so stupid...(是啊。我居然昨天才發現。我真的好笨…)

B: I am always right about this kind of stuff. A sixth sense told me that she was having an affair. You should've trusted me...(我判斷這種事一直以來都很準啦。第六感跟我說她一定有在外遇。你當時就應該要相信我…)

A: Whoa—okay. Stop! Don’t rub it in. Just leave me alone.(等等--好了。停!_____。讓我一個人靜靜好嗎?)

這時小編有點疑惑,同事 A 最後所說的 Don’t rub it in. 到底是什麼意思呢?大家也一起來猜猜看吧!

Don’t rub it in. 是什麼意思?

有認真看完情境的大家一定可以答對的吧!答案就是 B. 不要一直說好不好!

這個片語是從 rub it in someone’s face 變過來的。rub 是動詞「摩擦」,以前人相信在訓練貓狗時,可以把尿或糞便擦在牠們的鼻子上,讓牠們記住這種很臭的感覺,下次就不會隨地大小便了。

所以衍伸就是「一直重複強調別人錯了、傷口上撒鹽」的意思。當別人一直說一些讓你不舒服或尷尬的事情,講個沒完時,你就可以說 Don’t rub it in. 示意對方停下來、別說了。例如:

My boyfriend always likes to rub it in my face, which makes me feel annoyed.(我男友老是愛在我傷口上灑鹽,讓我覺得很煩。)

或是你和父母間可能有這樣的對話:

You: Achoo! Mom, I feel like I’m getting a cold.(哈啾!媽,我好像快感冒了。)

Your mom: I told you to take your coat with you. You just didn't listen...(我不是跟你說要帶外套。你都沒在聽…)

You: I know, Mom. Don’t rub it in. I just wanted to ask if you know some home remedies for colds.(媽,我知道了啦!不要一直講好不好。我只是想問問你有沒有什麼藥可以吃。)

◎ be in one's face

這邊來介紹一個長得很像的片語。be in one’s face 除了可以解釋為字面上「當著某人的面」,也引申為「挑釁;咄咄逼人」。例如:

Katy slammed the door in my face. What’s wrong with her?(Katy 當著我的面甩門欸。她是怎樣啊?)

Many salespeople are a bit too aggressive. They are going to be in your face as you step into stores and give you a hard sell. That’s why I prefer shopping online.(很多售貨員有點太咄咄逼人了。他們在你一進店裡時就會很積極地靠過來強迫推銷。這就是為什麼我寧可在網路上買東西。)

同場加映:『拖拖拉拉』英文怎麼說?

那麼 A 選項中的「拖拖拉拉」,在英文中可以這樣說:

◎ drag one’s feet / heels

drag 是動詞「拖曳」。當你拖著腳或是腳跟時,就代表你因為很不情願而拖拖拉拉。例如美冴每天早上都會對小新說:

Shin-chan, hurry up! Don’t drag your feet. The school bus is waiting for you.(小新,快點!不要拖拖拉拉了。校車在等你欸。)

今天的口說英文就到這邊啦!下次想要堵住朋友的嘴,就可以用這句試試看唷 XD

