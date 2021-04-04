逃過圓明園大火藏雍正奪嫡秘辛 乾隆康熙玉璽來台展出

蘇富比預計4月22日舉辦「中國藝術珍品春拍」，拍賣康熙乾隆等3款帝皇玉璽。其中一款乾隆玉璽「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」高估價達6.6億台幣，是拍賣史上最高估價的印章。這3款印章昨起於台北舉辦預展率先曝光，今天繼續在華南銀行國際會議中心展出。

「雍正奪嫡」是清初三大疑案之一，謠傳雍正竄改康熙遺詔才能登上皇帝大位。但在這款「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」中，乾隆親筆寫下他與祖父康熙帝之間一段深厚情誼。乾隆帝年幼時，在圓明園紀恩堂第一次晉見康熙，受祖父寵愛，邀住宮中親自教誨，乾隆許諾祖父要嚴遵祖訓，勤民親賢。文章中暗示康熙喜愛皇孫，早屬意弘曆(乾隆)承繼大業，因此傳位給乾隆之父雍正，為雍正奪嫡登基之事闢謠。這款玉璽原本貯藏於圓明園紀恩堂中，清末英法聯軍火燒圓明園，此璽受火傷仍保存至今。

另一款康熙印章「清康熙帝御寶檀香木異獸鈕『敬天勤民』方璽」，印文只寫「敬天勤民」四字，言簡意深道出自古以來中國帝制君權神授、以民為本的政治哲學。康熙皇在位期間勵精圖治，臣民逾億，奠定康雍乾三代盛世。此款康熙玉璽估價逾3億台幣。

另一款明代皇后玉璽「明洪熙永樂仁孝文皇后青玉龍鈕諡寶」，是目前所知世上僅存的明代御璽，為明洪熙永樂仁孝文皇后所有，高估價為1.1億台幣。