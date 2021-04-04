快訊

【白話財經】台北市水費繳得少？附加費超多 讓你想不到

檢抗告成功！李義祥「撤銷交保」 發回花蓮地院重裁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逃過圓明園大火藏雍正奪嫡秘辛 乾隆康熙玉璽來台展出

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」隱藏雍正奪嫡故事，高估價達6.6億台幣，是拍賣史上最高估價的印章。記者陳宛茜／攝影
「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」隱藏雍正奪嫡故事，高估價達6.6億台幣，是拍賣史上最高估價的印章。記者陳宛茜／攝影

蘇富比預計4月22日舉辦「中國藝術珍品春拍」，拍賣康熙乾隆等3款帝皇玉璽。其中一款乾隆玉璽「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」高估價達6.6億台幣，是拍賣史上最高估價的印章。這3款印章昨起於台北舉辦預展率先曝光，今天繼續在華南銀行國際會議中心展出。

「雍正奪嫡」是清初三大疑案之一，謠傳雍正竄改康熙遺詔才能登上皇帝大位。但在這款「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」中，乾隆親筆寫下他與祖父康熙帝之間一段深厚情誼。乾隆帝年幼時，在圓明園紀恩堂第一次晉見康熙，受祖父寵愛，邀住宮中親自教誨，乾隆許諾祖父要嚴遵祖訓，勤民親賢。文章中暗示康熙喜愛皇孫，早屬意弘曆(乾隆)承繼大業，因此傳位給乾隆之父雍正，為雍正奪嫡登基之事闢謠。這款玉璽原本貯藏於圓明園紀恩堂中，清末英法聯軍火燒圓明園，此璽受火傷仍保存至今。

另一款康熙印章「清康熙帝御寶檀香木異獸鈕『敬天勤民』方璽」，印文只寫「敬天勤民」四字，言簡意深道出自古以來中國帝制君權神授、以民為本的政治哲學。康熙皇在位期間勵精圖治，臣民逾億，奠定康雍乾三代盛世。此款康熙玉璽估價逾3億台幣。

另一款明代皇后玉璽「明洪熙永樂仁孝文皇后青玉龍鈕諡寶」，是目前所知世上僅存的明代御璽，為明洪熙永樂仁孝文皇后所有，高估價為1.1億台幣。

蘇富比表示，玉璽受諡人為永樂帝皇后徐氏。徐氏乃開國大臣徐達長女，體恤臣民、敢言勸諫，奠基永樂盛世，為後宮立下道德典範。此璽龍鈕呈蹲坐之式，展現15世紀初明廷皇風。李自成稱帝後明朝正式覆亡，此款皇后玉璽遭扔擲火中，印章中仍留下殘餘火痕，見證朝代的更迭盛衰。

蘇富比預計4月底拍賣康熙乾隆等3款帝皇玉璽，3款玉璽率先在台北舉行預展。左起為康熙玉璽、乾隆玉璽、明洪熙永樂仁孝文皇后玉璽。記者陳宛茜／攝影
蘇富比預計4月底拍賣康熙乾隆等3款帝皇玉璽，3款玉璽率先在台北舉行預展。左起為康熙玉璽、乾隆玉璽、明洪熙永樂仁孝文皇后玉璽。記者陳宛茜／攝影

蘇富比

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

胡歌前女友江疏影二婚慘遭冷落 全心工作把家當搬片場

小朋友聯絡簿代父母簽名 私刻家長印章都涉偽造文書

隱藏清初疑案「雍正奪嫡」證據 這款乾隆印章估價6億

相關新聞

【電影裡的英文】跨年票房冠軍《靈魂急轉彎》 成人看了會落淚的動畫片

由《腦筋急轉彎》導演執導的皮克斯新作《靈魂急轉彎》原定於六月上映，不過因為疫情的關係目前暫定延後五個月上映，喜愛皮克斯的朋友們不妨先來看看預告片過過癮吧！

逃過圓明園大火藏雍正奪嫡秘辛 乾隆康熙玉璽來台展出

蘇富比預計4月22日舉辦「中國藝術珍品春拍」，拍賣康熙乾隆等3款帝皇玉璽。其中一款乾隆玉璽「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽...

【生活英文】健康餐盒正夯！「原型食物」、「藜麥」、「舒肥」英文怎麼說？

最近辦公室裡吹起了養生風！大家開始瘋狂訂購各種保健食品和健康便當。這時勤學不倦的小編就好奇了，這些健康食材和烹調方式的英文究竟怎麼說呢？愛健康的各位也一起來學學吧！

【趣味英文】「guilt trip」、「guilty pleasure」是什麼意思？

各位學英文的朋友應該有過「罪惡」的經驗吧？像是明明應該要用希平方攻其不背上課時，卻手機滑個不停，漫無目的地看著 IG 上的各個貼文，或看著 YouTube 上各種廢片，心中充滿滿滿的罪惡感...沒關係，點到這篇專欄算你賺到，今天就跟著小編來學學各種和罪惡有關的詞彙吧！

被指法學博士頭銜造假 北科大副教授江雅綺711字駁斥

今日有媒體報導台北科技大學智財所副教授江雅綺質疑法學博士頭銜有假，江雅綺稍早發表個人聲明，反駁內容扭曲不實，標題更是「人格謀殺」，為維護個人名譽，對不實報導或傳播者，將不排除提告。

紐時賞析／她用2500條推特 悼抗疫醫護

Dr. Claire Rezba is exhausted from counting the dead.

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。