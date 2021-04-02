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馬偕兒醫口罩比賽 留美小學生「畫」出台灣防疫No.1
為了讓小朋友體會防疫重要，馬偕兒童醫院日前舉辦「我手畫我口」口罩比賽，不但吸引了70件投稿，遠在美國就讀小學的張景圓，更以「台灣防疫COVID-19 全世界第一！」畫出台灣與全世界共同抵禦新冠肺炎病毒的超人決心，展現台灣防疫驕傲。
馬偕兒童醫院今日舉辦兒醫口罩頒獎典禮，院長李宏昌表示，許多作品看得出孩子們相當努力，背後的意涵更是令人感動，像八里國小的洪婕恩，作品有著色彩繽紛的愛心，理由是「戴口罩很不舒服，但可以保護自己也保護別人，也可以很漂亮，要開開心心戴上口罩。」
馬偕兒童醫院兒童醫務部主任何啟生也謝謝孩子們熱情參與，藉此活動，將讓他們認同口罩是阻隔細菌與病毒的最佳裝備，不僅保護自己也保護別人。
擔任評審主委的馬偕兒童醫院醫務專員邱南昌還透露，這次徵選的作品遠至美國，除了念小學的張景圓，獲得優選的黃子安也在美國塔博中學就讀，因為3月下旬須返回美國，為了彌補無法出席頒獎典禮遺憾，邱南昌特地在他返美當天先頒發獎狀予以鼓勵。
此次獲得共選擇12幅優選作品，考量不織布面印刷需求，最後選定薇閣國小陳哲文作品進行印製，陳哲文成品畫滿太陽、冰棒、芒果草莓口味的冰淇淋，盼疫情穩定，清涼一夏，詢問度高。
本此活動投稿作品即日起於馬偕兒童醫院福音樓九樓走廊展出，12幅優選作品公開頒獎表揚後，將舉辦為期二個月的展覽活動。
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