【生活英文】健康餐盒正夯！「原型食物」、「藜麥」、「舒肥」英文怎麼說？

最近辦公室裡吹起了養生風!大家開始瘋狂訂購各種保健食品和健康便當。這時勤學不倦的小編就好奇了,這些健康食材和烹調方式的英文究竟怎麼說呢?愛健康的各位也一起來學學吧!

健康食材

◎ 原型食物

最近越來越多餐廳標榜使用 whole food,也就是不加工的「原型食物」啦!所以這個字一定要認得~來看個例句:

Whole food diet is quite popular among office workers.(原型食物飲食很受上班族的歡迎。)

藜麥是一種南美洲原生的種子,含有豐富的膳食纖維。它的英文叫做 quinoa,發音也比較特別,為 [ˈkiːnwɑː]。例如:

Quinoa can be a great alternative to those who are gluten intolerant.(對於有麩質不耐症的人來說,藜麥是個很好的替代品。)

◎ 糙米

糙米的英文取自它咖啡色的外型,所以就直接取名為 brown rice。例如:

Brown rice is rich in fiber and can therefore relieve constipation.(糙米的纖維很多,所以可以解便秘。)

健康的烹調方式

◎ 水煮

水煮的動詞為 boil,也就是放在沸水中滾,例如水煮蛋叫做 boiled egg。來看個例句:

It is said that eating boiled eggs helps with a lean bulk.(聽說吃水煮蛋有助於增肌減脂。)

另一方面,poach 雖然也叫做水煮,但煮法和 boil 略有差異。poach 是指剝掉食材外殼,以微滾的水慢慢燉熟的烹調方式。換言之,如果是有剝殼的水煮荷包蛋則叫做 poached egg 唷。一樣來看個例句:

Poached pears are one of the famous desserts that originated from France.(燉煮梨子是法國傳來有名的甜點之一。)

◎ 清蒸

steam 除了是名詞的「蒸氣」,也可以當動詞的「蒸」。例如:

Steaming can preserve the sweetness and nutrients of food.(清蒸可以保留住食材的甜度和營養。)

Steamed broccoli and sweet potatoes are quite common in healthy bentos.(蒸花椰菜和蒸地瓜是健康便當裡常見的菜色。)

◎ 舒肥

現在很多肉類都會強調使用「舒肥」的方式低溫熟成!而舒肥是直接借法文外來語,為 sous vide,念法是 [su vid]。來看個例句:

Proteins, such as chicken breast and steaks, can be extremely juicy and tender by using sous vide technique.(像是雞胸或牛排等肉類蛋白質,透過舒肥的技術烹煮可以鎖住肉汁、軟嫩無比。)

同場加映:『很養生』英文怎麼說

◎ 注重養生的

很養生的人,換言之就是非常注重健康,所以「注重養生的」英文是 health-conscious。例如:

People are more and more health-conscious nowadays.(現代人越來越注重養生。)

◎ 養生達人

那如果我們要講一個人是「養身達人」,可以叫他 health nut。這裡的 nut 有「瘋狂的人;著迷於某物的人」的意思,例句:

Jessica is a health nut. She eats only whole food and works out every single day.(Jessica 是養生達人。她只吃原型食物,而且每一天都會健身。)

今天的健康英文大家都學會了嗎?下次碰到飲食話題時,就不怕沒插不上話啦!

