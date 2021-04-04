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【生活英文】健康餐盒正夯！「原型食物」、「藜麥」、「舒肥」英文怎麼說？

聯合新聞網 / 希平方

最近辦公室裡吹起了養生風！大家開始瘋狂訂購各種保健食品和健康便當。這時勤學不倦的小編就好奇了，這些健康食材和烹調方式的英文究竟怎麼說呢？愛健康的各位也一起來學學吧！

健康食材

◎ 原型食物

最近越來越多餐廳標榜使用 whole food，也就是不加工的「原型食物」啦！所以這個字一定要認得～來看個例句：

Whole food diet is quite popular among office workers.（原型食物飲食很受上班族的歡迎。）

藜麥

藜麥是一種南美洲原生的種子，含有豐富的膳食纖維。它的英文叫做 quinoa，發音也比較特別，為 [ˈkiːnwɑː]。例如：

Quinoa can be a great alternative to those who are gluten intolerant.（對於有麩質不耐症的人來說，藜麥是個很好的替代品。）

◎ 糙米

糙米的英文取自它咖啡色的外型，所以就直接取名為 brown rice。例如：

Brown rice is rich in fiber and can therefore relieve constipation.（糙米的纖維很多，所以可以解便秘。）

健康的烹調方式

◎ 水煮

水煮的動詞為 boil，也就是放在沸水中滾，例如水煮蛋叫做 boiled egg。來看個例句：

It is said that eating boiled eggs helps with a lean bulk.（聽說吃水煮蛋有助於增肌減脂。）

另一方面，poach 雖然也叫做水煮，但煮法和 boil 略有差異。poach 是指剝掉食材外殼，以微滾的水慢慢燉熟的烹調方式。換言之，如果是有剝殼的水煮荷包蛋則叫做 poached egg 唷。一樣來看個例句：

Poached pears are one of the famous desserts that originated from France.（燉煮梨子是法國傳來有名的甜點之一。）

◎ 清蒸

steam 除了是名詞的「蒸氣」，也可以當動詞的「蒸」。例如：

Steaming can preserve the sweetness and nutrients of food.（清蒸可以保留住食材的甜度和營養。）

Steamed broccoli and sweet potatoes are quite common in healthy bentos.（蒸花椰菜和蒸地瓜是健康便當裡常見的菜色。）

◎ 舒肥

現在很多肉類都會強調使用「舒肥」的方式低溫熟成！而舒肥是直接借法文外來語，為 sous vide，念法是 [su vid]。來看個例句：

Proteins, such as chicken breast and steaks, can be extremely juicy and tender by using sous vide technique.（像是雞胸或牛排等肉類蛋白質，透過舒肥的技術烹煮可以鎖住肉汁、軟嫩無比。）

同場加映：『很養生』英文怎麼說

◎ 注重養生的

很養生的人，換言之就是非常注重健康，所以「注重養生的」英文是 health-conscious。例如：

People are more and more health-conscious nowadays.（現代人越來越注重養生。）

◎ 養生達人

那如果我們要講一個人是「養身達人」，可以叫他 health nut。這裡的 nut 有「瘋狂的人；著迷於某物的人」的意思，例句：

Jessica is a health nut. She eats only whole food and works out every single day.（Jessica 是養生達人。她只吃原型食物，而且每一天都會健身。）

今天的健康英文大家都學會了嗎？下次碰到飲食話題時，就不怕沒插不上話啦！

延伸閱讀

1.【吃素學英文】『全素』、『蛋奶素』、『方便素』英文怎麼說？

2.【生活英文】Hiya~ 『氣炸鍋』『電烤盤』這些超夯廚具的英文你會幾個？

3.各種烹飪方式，英文你會幾個？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

藜麥 便當

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