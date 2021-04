【趣味英文】「guilt trip」、「guilty pleasure」是什麼意思？

各位學英文的朋友應該有過「罪惡」的經驗吧?像是明明應該要用希平方攻其不背上課時,卻手機滑個不停,漫無目的地看著 IG 上的各個貼文,或看著 YouTube 上各種廢片,心中充滿滿滿的罪惡感...沒關係,點到這篇專欄算你賺到,今天就跟著小編來學學各種和罪惡有關的詞彙吧!

罪惡:入門詞彙

先幫大家複習一下,「罪惡、愧疚」的英文就是 guilt,英文常用 a sense / feeling of guilt 來表示「罪惡感」,舉個例子:

He had no feelings of guilt over the mix-up.(對於這個錯誤,他一點罪惡感也沒有。)

Many survivors from the fire were left with a sense of guilt.(這場大火的許多生還者都帶有一種罪惡感。)

那形容詞 guilty 則是「罪惡的、愧疚的」,英文裡常常會用 feel guilty 表示「感到罪惡、愧疚」,舉個例子:

Abigail had a guilty look on her face.(Abigail 一臉愧疚的樣子。)

I feel very guilty about leaving my cat at home for three days.(把我的貓留在家裡三天讓我覺得很愧疚。)

罪惡:進階詞彙片語

◎ guilt trip

接下來我們來學學比較進階的詞彙,guilt trip 這個字可以當名詞,表示「強烈的愧疚、內疚」,也常寫成 lay / put a guilt trip on someone「使某人感到愧疚、內疚」,例如:

I had a guilt trip for not being able to attend my cousin's wedding last weekend.(上週末沒辦法參加我表姊的婚禮讓我非常愧疚。)

Some parents like to lay a guilt trip on their children for not giving them grandchildren.(許多父母會因為兒女沒有讓他們抱孫子而故意讓兒女愧疚。)

那 guilt-trip 也可以直接當動詞,表示「使某人感到愧疚、內疚」,舉個例子:

She's just trying to guilt-trip you into paying the bill for her.(她只是想讓你感到內疚,這樣你就會幫她付錢。)

My sister tried to guilt-trip me by crying, but I didn’t buy it.(我妹想用哭聲讓我感到愧疚,但我才不管她咧。)

◎ guilty pleasure

有時候罪惡感也會伴隨著某種快感,guilty pleasure 就是用來形容這種你很享受,但做了又有點良心不安,或覺得自己不該這麼做的事情。譬如像雞排、啤酒等,雖然你知道對身體很不好,但卻還是吃得很開心,再來看個例子:

I know these YouTube videos are rubbish, but watching them on my commute home is my guilty pleasure!(我知道這些 YouTube 影片很垃圾,但通勤回家時看真的很爽!)

Smoking and drinking beer are his daily guilty pleasures.(抽菸和喝啤酒是他每天的罪惡享受。)

今天我們複習了罪惡感、感到罪惡的英文,也學會了 guilt trip 和 guilty pleasure 兩個有趣的進階詞彙。好了,學了這麼多,大家可以好好去耍廢一下,好好犒賞自己吧XD!

