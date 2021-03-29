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關懷在地國中學子 幸福家不動產捐200本寫作工具書
幸福家集團關懷地方，認購200本聯合報系出版的寫作工具書，今捐贈給新營太子國中及佳里佳興國中，希望強化學子寫作能力，為弱勢學校盡力。
太子國中校長王沐錱及佳興國中校長潘能耀今天分別頒發感謝狀感謝，謝謝幸福家集團對教育支持與贊助，幸福家不動產總經理李應吉表示，回饋在地與培養青年學子，一直是幸福家努力目標，未來也期望能提供更多資源，幫助台南孩子成長與發展。
業者說，幸福家集團旗下擁幸福家不動產、幸福家代銷、幸福家地政士、聿川建設、品川設計工程，是全方位房產品牌集團，近年據點往台南市郊拓點，遍及台南溪北地區、嘉義等，3月初也受台南市政府社會局頒贈公益感謝狀，集團今年度安排了許多公益行動計畫，希望為這片土地投入溫暖力量。
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