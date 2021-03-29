關懷在地國中學子 幸福家不動產捐200本寫作工具書

成為母親讓我想成為一個更好的人，也讓我想為孩子建造一個更好的台灣。和每一位母親一樣，我的願望很簡單，只希望孩子平安健康快樂就好。而真正的快樂是什麼？我認為，是懂得愛自己和愛這個世界的各種相同與不同——只有找到自己才知道如何愛自己，只有經歷追尋自由的過程才知道自由的可貴，只有奮力守護自己所愛才能夠真正堅強，只有理解彼此的不同才能擁抱差異。

2021-03-26 15:25