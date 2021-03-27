高雄兒美館「閃閃發光兒童節」 白天玩到夜晚

清明連假即將到來，高雄兒童美術館4月2日至5日推出「閃閃發光兒童節」系列活動，可聽故事、看馬戲、玩遊戲，更能動手作，3日、4日則有草地音樂會，首場「馴龍高手1」，適合大小朋友共賞，親子可從白天玩到夜晚。

高美館李玉玲館長表示，去年因應疫情，暫停兒童節活動，今年高美館則做好全套防疫措施，邀請市民攜家帶眷同遊兒美館，傍晚在美術館館前廣場「森之市」市集散散步，再到湖畔欣賞草地音樂會，以全新視角欣賞藝術，親子共創回憶。

為期4天的「閃閃發光兒童節」系列活動場場精彩，4月2日上午10登場的10「打開美術館」闖關活動，集滿3枚印章可換驚喜好禮，下午2點戶外園區有 場「內惟森林動物．追趕跑跳碰派對」；3日下午4點圓劇團帶來精彩的「台味馬戲交響曲」演出，顛覆大眾對馬戲想像、4日1下午3點半由故事人胖叔叔領軍講故事，前200名2歲到12歲小朋友可獲得小禮物。

大型活動外，4日、5日上午10點30分及下午2點也結合說故事與創意勞作推出「玻璃上的圖畫」，大小朋友可以動手作！