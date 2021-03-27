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高雄兒美館「閃閃發光兒童節」 白天玩到夜晚

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄兒童美術館在4月連假，將安排胖叔叔說故事，帶小朋友們共度兒童節。圖／高雄兒童美術館提供
高雄兒童美術館在4月連假，將安排胖叔叔說故事，帶小朋友們共度兒童節。圖／高雄兒童美術館提供

清明連假即將到來，高雄兒童美術館4月2日至5日推出「閃閃發光兒童節」系列活動，可聽故事、看馬戲、玩遊戲，更能動手作，3日、4日則有草地音樂會，首場「馴龍高手1」，適合大小朋友共賞，親子可從白天玩到夜晚。

高美館李玉玲館長表示，去年因應疫情，暫停兒童節活動，今年高美館則做好全套防疫措施，邀請市民攜家帶眷同遊兒美館，傍晚在美術館館前廣場「森之市」市集散散步，再到湖畔欣賞草地音樂會，以全新視角欣賞藝術，親子共創回憶。

為期4天的「閃閃發光兒童節」系列活動場場精彩，4月2日上午10登場的10「打開美術館」闖關活動，集滿3枚印章可換驚喜好禮，下午2點戶外園區有 場「內惟森林動物．追趕跑跳碰派對」；3日下午4點圓劇團帶來精彩的「台味馬戲交響曲」演出，顛覆大眾對馬戲想像、4日1下午3點半由故事人胖叔叔領軍講故事，前200名2歲到12歲小朋友可獲得小禮物。

大型活動外，4日、5日上午10點30分及下午2點也結合說故事與創意勞作推出「玻璃上的圖畫」，大小朋友可以動手作！

草地音樂會首場推出的「馴龍高手1」透是過巨型螢幕呈現的精彩電影動畫，並由指揮楊智欽領軍高雄市交響樂團現場演出，呈現電影配樂大師約翰包威爾揉合蘇格蘭與愛爾蘭維京民族的音樂風格，將帶著現場觀眾透過樂音、跟隨主角重遊博客島！票價499元，可OPENTIX兩廳院文化生活售票網。

圓劇團將在高雄兒美館帶來精彩的「台味馬戲交響曲」演出。圖／圓劇團提供
圓劇團將在高雄兒美館帶來精彩的「台味馬戲交響曲」演出。圖／圓劇團提供

美術館 音樂會 兒童節

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