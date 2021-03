【身體不適特輯（下）】「拉肚子」、「想吐」、「嘔吐」英文怎麼說？

嗨,歡迎回到【身體不適特輯】的下集,在這集裡,小編會繼續講自己食物中毒的故事,以及介紹各種症狀的英文喔!一起來看看小編悲慘的遭遇吧!還沒看過上集的朋友點這裡: 【身體不適特輯(上)】『食物中毒』、『昏倒』、『急診』英文怎麼說?

the runs / diarrhea 拉肚子

小編昏倒就醫之後,後來就出現了「拉肚子」的症狀。大家多少應該有聽過 diarrhea,是「腹瀉」的意思,不過這是比較學術的名詞,口語一點的話可以說 have the runs、get the runs,就是俗稱的「拉肚子」囉。

My wife has had diarrhea for three days.(我老婆已經腹瀉三天了。)

My family and I got the runs after dining in that posh restaurant.(我家人跟我在那間高級餐廳吃完晚餐後就開始拉肚子。)

如果要說「某東西讓某人拉肚子」,英文就可以用:something give(s) someone the runs,例如美味的布朗尼竟然讓你拉肚子,你就可以說:

I can’t believe those delicious brownies gave me the runs.(不敢相信那些美味的布朗尼竟然讓我拉肚子。)

feel nauseous / feel sick 想吐

除了「拉肚子」,小編還有「想吐」的症狀,可以用 feel 再加上形容詞 nauseous(感到噁心的、想嘔吐的)或是 sick(噁心的、想吐的):

I feel nauseous and cold.(我覺得想吐,身體感覺很冷。)

She feels sick after having too much wine.(她喝太多酒之後都會想吐。)

vomit / puke / throw up 嘔吐

「想吐」之外,如果真的吐出來了,英文就可以用 vomit、puke 或是 throw up 表達「嘔吐」:

The man kept vomiting; his wife, standing next to him, looked worried and anxious.(那個男人不斷嘔吐;站在他旁邊的妻子看起來非常憂心又焦慮。)

The man’s funny smell makes me want to puke.(那個男人身上奇怪的味道讓我很想吐。)

那如果要講「把某東西吐出來」可以用 throw up something / throw something up 或是 puke up something / puke something up:

My cousin threw up all his breakfast; the doctor diagnosed him with stomach flu.(我表弟把早餐全吐出來了;醫生診斷他得了急性腸胃炎。)

The little girl was sick, puking up all the porridge she just ate.(那個小女孩生病了,把剛剛才吃下肚的稀飯全吐出來了。)

來總複習一下,我們學到了「拉肚子」可以用口語常用詞 have the runs,「想吐」則可以說 feel nauseous / feel sick,真的吐出來的話,英文就可以說 vomit、puke、throw up 喔。

後來在拉肚子幾天之後,小編終於漸漸痊癒了,希望大家健健康康,永遠不需要用到這些描述自己身體不適的英文 QQ 我們下次見啦!

