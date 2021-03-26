【身體不適特輯（下）】「拉肚子」、「想吐」、「嘔吐」英文怎麼說？

嗨，歡迎回到【身體不適特輯】的下集，在這集裡，小編會繼續講自己食物中毒的故事，以及介紹各種症狀的英文喔！一起來看看小編悲慘的遭遇吧！還沒看過上集的朋友點這裡： 【身體不適特輯（上）】『食物中毒』、『昏倒』、『急診』英文怎麼說？

the runs / diarrhea 拉肚子

小編昏倒就醫之後，後來就出現了「拉肚子」的症狀。大家多少應該有聽過 diarrhea，是「腹瀉」的意思，不過這是比較學術的名詞，口語一點的話可以說 have the runs、get the runs，就是俗稱的「拉肚子」囉。

My wife has had diarrhea for three days.（我老婆已經腹瀉三天了。）

My family and I got the runs after dining in that posh restaurant.（我家人跟我在那間高級餐廳吃完晚餐後就開始拉肚子。）

如果要說「某東西讓某人拉肚子」，英文就可以用：something give(s) someone the runs，例如美味的布朗尼竟然讓你拉肚子，你就可以說：

I can’t believe those delicious brownies gave me the runs.（不敢相信那些美味的布朗尼竟然讓我拉肚子。）

feel nauseous / feel sick 想吐

除了「拉肚子」，小編還有「想吐」的症狀，可以用 feel 再加上形容詞 nauseous（感到噁心的、想嘔吐的）或是 sick（噁心的、想吐的）：

I feel nauseous and cold.（我覺得想吐，身體感覺很冷。）

She feels sick after having too much wine.（她喝太多酒之後都會想吐。）

vomit / puke / throw up 嘔吐

「想吐」之外，如果真的吐出來了，英文就可以用 vomit、puke 或是 throw up 表達「嘔吐」：

The man kept vomiting; his wife, standing next to him, looked worried and anxious.（那個男人不斷嘔吐；站在他旁邊的妻子看起來非常憂心又焦慮。）

The man’s funny smell makes me want to puke.（那個男人身上奇怪的味道讓我很想吐。）

那如果要講「把某東西吐出來」可以用 throw up something / throw something up 或是 puke up something / puke something up：

My cousin threw up all his breakfast; the doctor diagnosed him with stomach flu.（我表弟把早餐全吐出來了；醫生診斷他得了急性腸胃炎。）

The little girl was sick, puking up all the porridge she just ate.（那個小女孩生病了，把剛剛才吃下肚的稀飯全吐出來了。）

來總複習一下，我們學到了「拉肚子」可以用口語常用詞 have the runs，「想吐」則可以說 feel nauseous / feel sick，真的吐出來的話，英文就可以說 vomit、puke、throw up 喔。

後來在拉肚子幾天之後，小編終於漸漸痊癒了，希望大家健健康康，永遠不需要用到這些描述自己身體不適的英文 QQ 我們下次見啦！

延伸閱讀

1. 【身體不適特輯（上）】『食物中毒』、『昏倒』、『急診』英文怎麼說？

2. 「和『生病』有關的各種說法」- Learn Phrases Related to Being Sick

【更多學英文資源，詳見《希平方》】