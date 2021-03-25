【身體不適特輯（上）】食物中毒、昏倒、急診 英文怎麼說？
嗨，大家，病懨懨的小編回歸工作崗位了。小編怎麼了呢？小編這幾天食物中毒了啦！上吐又下瀉，回來工作之後忍不住要生氣地跟大家分享一下這幾天悲慘的遭遇，就讓我娓娓道來吧！
food poisoning 食物中毒
小編連假去玩樂回來之後，就發現自己和朋友們都「食物中毒」啦！一定是吃到不乾淨的食物導致的 TT
Poison 這個單字有「毒」的意思，整個 food poisoning 就是「食物中毒」，也可以說 foodborne illness。來看個例子：
My friends and I had food poisoning after eating at that restaurant.（我跟朋友在那間餐廳用餐之後就食物中毒了。）
faint / pass out 昏倒
小編是因為腹痛和噁心引起的「暈眩」才昏倒，要表達「暈眩的」，英文可以說 dizzy，例如：
I tend to feel dizzy in crowded places.（我在人多的地方都會頭暈。）
那「昏倒」該怎麼說呢？可以用 faint 或 pass out 這兩個單字：
Because of the hot and humid weather, many people fainted in the crowded concert.（因為天氣溼熱，很多人在擁擠的演唱會中昏倒了。）
I almost passed out the moment I heard the bad news.（聽到壞消息的那瞬間，我差點昏過去。）
emergency room 急診
小編昏倒後，就被帶去「急診室」就醫，emergency 是「緊急」的意思，整個 emergency room 就是「急診室」，也有人會直接說 ER：
My boyfriend rushed me to the nearest emergency room after I fainted in the MRT station.（我在捷運站昏倒後，我的男友趕緊將我送到最近的醫院急診室。）
The little boy's mother sent him to the emergency room after he'd been running a high fever for three hours.（那個小男孩連續發高燒三個小時後，他媽媽就將他送到急診室。）
我們再複習一次今天學到的重點：「食物中毒」可以用 food poisoning 表達，「昏倒」的英文則是 faint 或 pass out，那因為昏倒而被送到「急診室」，英文就是很直觀的 emergency room。大家都會了嗎？
被送到急診室後，小編怎麼了呢？詳情請鎖定【身體不適特輯（下）】，到時候再來看看小編悲慘的遭遇吧 QQ
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