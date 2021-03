【身體不適特輯（上）】食物中毒、昏倒、急診 英文怎麼說？

嗨,大家,病懨懨的小編回歸工作崗位了。小編怎麼了呢?小編這幾天食物中毒了啦!上吐又下瀉,回來工作之後忍不住要生氣地跟大家分享一下這幾天悲慘的遭遇,就讓我娓娓道來吧!

food poisoning 食物中毒

小編連假去玩樂回來之後,就發現自己和朋友們都「食物中毒」啦!一定是吃到不乾淨的食物導致的 TT

Poison 這個單字有「毒」的意思,整個 food poisoning 就是「食物中毒」,也可以說 foodborne illness。來看個例子:

My friends and I had food poisoning after eating at that restaurant.(我跟朋友在那間餐廳用餐之後就食物中毒了。)

faint / pass out 昏倒

接著小編竟然因為腹痛和想吐在捷運站昏倒了!真的超可怕的!

小編是因為腹痛和噁心引起的「暈眩」才昏倒,要表達「暈眩的」,英文可以說 dizzy,例如:

I tend to feel dizzy in crowded places.(我在人多的地方都會頭暈。)

那「昏倒」該怎麼說呢?可以用 faint 或 pass out 這兩個單字:

Because of the hot and humid weather, many people fainted in the crowded concert.(因為天氣溼熱,很多人在擁擠的演唱會中昏倒了。)

I almost passed out the moment I heard the bad news.(聽到壞消息的那瞬間,我差點昏過去。)

emergency room 急診

小編昏倒後,就被帶去「急診室」就醫,emergency 是「緊急」的意思,整個 emergency room 就是「急診室」,也有人會直接說 ER:

My boyfriend rushed me to the nearest emergency room after I fainted in the MRT station.(我在捷運站昏倒後,我的男友趕緊將我送到最近的醫院急診室。)

The little boy's mother sent him to the emergency room after he'd been running a high fever for three hours.(那個小男孩連續發高燒三個小時後,他媽媽就將他送到急診室。)

我們再複習一次今天學到的重點:「食物中毒」可以用 food poisoning 表達,「昏倒」的英文則是 faint 或 pass out,那因為昏倒而被送到「急診室」,英文就是很直觀的 emergency room。大家都會了嗎?

被送到急診室後,小編怎麼了呢?詳情請鎖定 【身體不適特輯(下)】 ,到時候再來看看小編悲慘的遭遇吧 QQ

