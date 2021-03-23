父母為得獎不擇手段 你正在摧毀孩子的興趣與天賦而不自知

友人寄來某位媽媽臉書發文的截圖，截圖內容是，她帶孩子去參加寫生比賽，到了現場，看到比賽前大家準備的過程，再看到比賽中、比賽後的情況，忍不住上臉書抱怨。原本她認為早到的參賽者，先選走了風景美的地方，擺好畫架，坐下來練習，心裡雖不高興，但沒計較，畢竟早起的鳥兒有蟲吃。

接著，看到參賽的小朋友，拿出事先畫好「同位置」的「草稿」出來看，雖然覺得不妥，但是，也勉強接受。只是沒想到，許多孩子現場報名，領取完比賽「專用畫紙」後，竟然……消失神隱了。等到比賽時間結束，主辦單位開始收畫作的那一刻，神隱的孩子突然湧入交件處。

小學畫畫比賽的震撼

後來才知，原來那些神隱他處的孩子，在拿到比賽專用畫紙後，家長馬上帶離，前往孩子所屬的畫室畫圖，不但有專業老師的指導，甚至還有大人代筆。

這位媽媽非常震驚，因為簡章上明明寫著「不可以離開寫生規定的場合」，但是，大人視若無睹，置之不理。

媽媽事後打聽，才知道這種陋習，早已行之多年，見怪不怪。

聽聞此事，想起自己國小第一次參加學校畫畫比賽的往事。「交通安全漫畫」比賽，在偌大的教師辦公室裡舉行，我被分配坐在某位老師的辦公桌，心情緊張得不得了。三年級的我，個頭非常小，老師辦公桌桌椅的高度落差太大，讓我坐也不是，站也不是，我的手很難使勁畫圖。比賽中，眼角瞄到大家都聚精會神的畫畫，我發現我的進度嚴重落後。看著時間一分一秒的流逝，內心緊張到快吸不到空氣。

我拼命塗色，額頭不斷冒出豆大般的汗珠。畫到快接近尾聲時，突然瞄到旁邊參賽者轉身一個大動作。她從椅背上的手提袋，拿出一捲畫，當她把那捲畫攤開在桌面上時，竟然是一張已經畫好95%、精采逼人的交通安全漫畫圖。驚見這一幕，小小年紀的我是驚愕不已，但她若無其事的，再把原本畫得不怎麼樣的原圖捲好，慢條斯理的收進手提袋。

她異常淡定，氣定神閒的把剩下的5%畫完。看到那張近乎完美的作品，再對照自己粗糙簡陋的爛作，我從驚魂未定到完全自亂陣腳，不但手抖到無法專心握筆，心臟砰砰砰砰的就要衝破肋骨了。

不意外的，她得了第一名。

豔陽高照，我站在升旗臺下，跟大家一起拍手鼓掌。

國小三年級的我，老師要我參賽，我就老老實實現場畫圖。我知道我畫得不怎麼樣，加上最後臨危大亂，沒得獎是正常。但是，為什麼她這一招可以順利過關，甚至得獎，至今我仍然想不通。

每年決選「全國學生美術比賽」送件作品時，幾次評審下來，發現只要從構圖、線條、用色、主題等，一眼就可以看出是哪一間才藝班的風格，屢試不爽。

《不太乖世代》的作者蘇仰志提到：「我有一個學生，到臺北一家『生意非常好』的才藝中心應徵老師。他告訴我，原本以為要在課堂上教學，結果不是，他們把他帶到一個房間，裡面有兩個老師正在修改小朋友已經畫好的畫，他是第三位改畫老師。他的工作居然是修改學生參賽的作品。他曾經親耳聽到小朋友跟媽媽說：『媽，這不是我畫的，我畫的不是這樣。』媽媽卻冷靜回答：『那就是你畫的！』」

為了得獎，不擇手段

父母繳了錢，送孩子去才藝班，彷彿所有寄託都放在才藝班老師身上，期待孩子能「一夜長大」。要是金榜沒名，家長就不送孩子來，才藝班壓力就大了。

只是，為了得獎，不擇手段，讓孩子一起參與作假，意義何在？教學現場曾見過，每每繪畫類送件都得獎的學生，在課堂上的繪畫表現及創造力，竟然平庸無奇，甚至，班上隨便一位孩子都可以超越他。我鼓勵這位比賽常勝軍，希望他在課堂上盡情發揮天分，孩子卻意興闌珊丟下一句：「我現在不想畫，去才藝班時我就會畫，那裡的老師會幫我。週三我會去才藝班，作業週四再交給老師。」

得獎雖然嘗到甜頭，但大人代勞過多，美化過度，孩子在學校露手，很快就會被老師及同學識破。獲獎的孩子身上背負著光環，下一次的比賽豈可敗北？要不希望大人繼續操刀，贏得名次；要不乾脆退縮放棄，證明不是自己能力不好，而是「我沒參加而已」，最後落得沒有自信而裹足不前，得不償失。

圖／聯經出版提供

若不是真的愛畫畫、會創作，這個獎，得來又有何意義？獎項如果只是用來光耀門楣的工具，恐怕也賠上孩子原本愛藝術的初心。

一件事只要真心喜歡，不用人催促，孩子也會廢寢忘食的去做，那原始動機非常單純，就是喜歡，就是愛，發自內心的享受。

一個喜愛畫畫的孩子，從繪畫的過程中就能得到自我滿足，當目標完成，帶來快樂感覺的神經傳導物質多巴胺會大量分泌，令人欣喜莫名。同時，也讓達成目標的那個繪畫行為的神經迴路連結得更緊，這種正向的回饋，遠比倚賴他人得來的獎狀還有意義。

得獎，就代表比較優越嗎？有意義的應該是「參與」，是名次背後長時間的努力與付出，而不是作假得來病態的獲勝。